Οπαδοί Φενέρμπαχτσε: Φώναζαν «Βλαντίμιρ Πούτιν» στους παίκτες της Ντιναμό Κιέβου

Η Ντιναμό Κιέβου απάντησε με τον… τρόπο της στους οπαδούς της Φενέρμπαχτσε που φώναζαν ρυθμικά το όνομα του Ρώσου προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, στη διάρκεια της δεύτερης αναμέτρησης των δύο ομάδων στο πλαίσιο του β’ προκριματικού γύρου του Champions League. Οι Ουκρανοί πανηγύρισαν τη νίκη – πρόκριση με 2-1 στην παράταση και αυτό που οι Τούρκοι νόμιζαν αστείο τους βγήκε… ξινό. Στο κατάμεστο «Σουκρού Σαράτσογλου», λοιπόν, οι οπαδοί των «καναρινιών» άρχισαν να τραγουδούν το όνομα του Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να εκνευρίσουν τους παίκτες της ουκρανικής ομάδας. Άλλωστε, ορισμένοι από αυτούς έχουν εκφράσει την επιθυμία τους να πολεμήσουν κατά της Ρωσίας, ενώ η πλειονότητα έχει συγγενείς και φίλους που είτε πολεμούν, είτε βοηθούν εθελοντικά την πατρίδα τους.

Μάλιστα, ο Ολεκσάντρ Καραβάεφ που σημείωσε το νικητήριο τέρμα της Ντιναμό Κιέβου κατάγεται από τη Χερσώνα και πρόσφατα αποκάλυψε πως η μητέρα του έχει παραμείνει στην πόλη που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή και η επικοινωνία μαζί της δεν είναι καθόλου εύκολη. Σε κάθε περίπτωση, οι ποδοσφαιριστές δεν ζουν σε άλλο κόσμο και σαφώς έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το γεγονός πως η Ντιναμό Κιέβου αγωνίζεται «είναι, ίσως, ένας τρόπος για να φέρουμε ένα μικρό χαμόγελο στα χείλη των Ουκρανών», τόνισε ο προπονητής Μιρτσέα Λουτσέσκου, πατέρας του τεχνικού του ΠΑΟΚ, Ραζβάν.

Ωστόσο, ο έμπειρος κόουτς δεν γελούσε μετά το τέλος του ματς παρά τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του που προετοιμάστηκε σε δύσκολες συνθήκες και με το μυαλό των παικτών του να βρίσκεται στις εξελίξεις στη χώρα τους. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμπεριφορά των οπαδών της Φενέρμπαχτσε ο Ρουμάνος προπονητής αρνήθηκε να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου μετά το ματς. Φυσικά το περιστατικό πήρε διαστάσεις με τους ποδοσφαιρόφιλους να ζητούν από την UEFA να λάβει μέτρα κατά της Φενέρμπαχτσε και να την τιμωρήσει για των οπαδών της.

A deeply embarrassing moment for Fenerbahçe and Turkey as fans try to bait Dynamo Kiev players by chanting for Vladimir Putin.

Many Kiev players will have friends and family they have lost in this unforgivable war of aggression.

This is wrong.pic.twitter.com/OiA3ClZh3B

— Can Okar (@canokar) July 27, 2022