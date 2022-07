Σπάτα ελικόπτερο: Ξεσπά η αδελφή του Jack Fenton

Έντονες αντιδράσεις έχουν προκαλέσει στη Βρετανία οι πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 22χρονος Τζακ Φέντον, στο φρικτό δυστύχημα με το ελικόπτερο στα Σπάτα. Υπενθυμίζεται πως οι φίλοι του 22χρονου Τζακ Φέντον απέρριψαν με οργή τους ισχυρισμούς ότι ο άτυχος νεαρός είχε αποσπαστεί από το τηλέφωνό του λίγες στιγμές πριν τραυματιστεί θανάσιμα από τον περιστρεφόμενο έλικα.

Με αποκλειστικές της δηλώσεις στην «Daily Mail», η αδελφή του Τζακ Φέντον, Ντέιζι, αντιδρά έντονα στις πληροφορίες ότι ο 22χρονος δεν υπάκουσε στις οδηγίες. H 20χρονη χαρακτήρισε «αηδίες» τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς και δήλωσε βέβαιη ότι ο αδελφός της ήταν πολύ προσεκτικός, αλλά δεν είχε ενημερωθεί σωστά από τον πιλότο του ελικοπτέρου.

Η 20χρονη, η οποία σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, δήλωσε στην «Daily Mail»: «Αυτό ήταν το πρώτο ταξίδι του Τζακ με ελικόπτερο. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι θα ήταν πολύ επιφυλακτικός και προσεκτικός. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται, ότι δηλαδή γύρισε πίσω στο ελικόπτερο και ότι παραβίασε το πρωτόκολλο, είναι αηδίες. Γιατί; Μα γιατί δεν υπήρχε πρωτόκολλο. Ποτέ δεν τους είπαν τι να κάνουν και τι να μην κάνουν». «Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι ανάγκασε τον αδελφό μου να γυρίσει πίσω στο ελικόπτερο. Ίσως να ξέχασε κάτι. Ωστόσο, όσα ακούγονται, ότι γύρισε πίσω για να βγάλει selfie, είναι αηδίες, είναι ψέματα».

