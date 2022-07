Καλιφόρνια φωτιά τώρα: Πάνω από 2.500 πυροσβέστες στη μάχη

Πάνω από 2.500 πυροσβέστες με τη συνδρομή 17 ελικοπτέρων μάχονταν χθες με τις φλόγες της «εκρηκτικής» πυρκαγιάς που συνέχιζε να εξαπλώνεται με πολύ γρήγορο ρυθμό στους δασώδεις λόφους της Καλιφόρνια, κοντά στο διάσημο Εθνικό Πάρκο Γιοσέμιτι. Η πυρκαγιά, που ονομάστηκε «Oak Fire», ξέσπασε την Παρασκευή και έχει ήδη καλύψει περίπου 70.000 στρέμματα βλάστησης σύμφωνα με τον τελευταίο διαθέσιμο απολογισμό που δημοσιεύθηκε χθες βράδυ. Η πυρκαγιά, που είναι ήδη η μεγαλύτερη δασική φωτιά στην Καλιφόρνια της περιόδου αυτής, «προχωρά πολύ γρήγορα και το παράθυρο αντίδρασης για την απομάκρυνση των κατοίκων είναι περιορισμένο», εξήγησε στο CNN ο Τζον Χέγκι, επικεφαλής των πυροσβεστών στην Καλιφόρνιας.

Σύμφωνα με τον ειδικό, η ταχύτητα και η εξέλιξη της φωτιάς είναι «πραγματικά άνευ προηγουμένου». «Οι πυρκαγιές έφθασαν σε ύψος 30 μέτρων», δήλωσε ο Ντέιβιντ Λι, ένας από τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από την περιοχή, στην εφημερίδα Santa Cruz Sentinel. Ο 55χρονος ήταν μεταξύ αυτών που εγκατέλειψαν πρώτοι την περιοχή την Παρασκευή και πιστεύει ότι το σπίτι του καταστράφηκε εντελώς από την πυρκαγιά. «Ερχόταν απευθείας επάνω μας. Αυτή η φωτιά ήταν μακράν η ταχύτερη που έχω δει ποτέ», πρόσθεσε.

A fast-moving brush fire near Yosemite National Park has exploded in size into one of California's largest wildfires of the year and prompting evacuation orders for thousands of people.

📸: Noah Berger / AP https://t.co/Fuc7gbHVwa pic.twitter.com/52dugLzAAG

— CBS News (@CBSNews) July 24, 2022