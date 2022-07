Κώστας Τσιμίκας ψάρι: Στιγμές χαλάρωσης στην Αυστρία

Ο Έλληνας διεθνής μπακ έπιασε τη… ψαριά της ζωής του μαζί με τον Βραζιλιάνο συμπαίκτη του και αποθανάτισαν τη στιγμή, ανεβάζοντας σχετική φωτογραφίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Λίβερπουλ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Αυστρία εν όψει της νέας σεζόν και ο Κώστας Τσιμίκας βρήκε την ευκαιρία για ένα ιδιαίτερο διάλειμμα με τον Άλισον Μπέκερ. Οι δύο ποδοσφαιριστές πήγαν για ψάρεμα στη λίμνη του Ζάλτσμπουργκ και έκαναν μία σπουδαία ψαριά. Σε φωτογραφία που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Τσιμίκας βρέθηκε δίπλα σε ένα γιγαντιαίο ψάρι μαζί με τον Άλισον, γράφοντας λεζάντα: “Ο εαυτός μου με δύο γίγαντες”.

Kostas helping Alisson real in that monster of a fish 🎣 😂#lfc #liverpool #ynwa pic.twitter.com/ViVFbzshCs

— josh ricker (@lfc_jdr) July 25, 2022