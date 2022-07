Apollo 11 NASA: Τα ίχνη των Άρμστρονγκ και Όλντριν είναι ακόμη ορατά στη Σελήνη

Η NASA αποκάλυψε ένα απίστευτο βίντεο από το φεγγάρι που μεγεθύνει την προσγείωση του Νιλ Άρμστρονγκ και του Μπαζ Όλντριν και τα ίχνη τους στη σεληνιακή επιφάνεια, τα οποία είναι ακόμη ορατά, 53 χρόνια μετά την προσγείωση του Apollo 11. «Σήμερα είναι η επέτειος της προσελήνωσης του Apollo 11 στη Σελήνη, η πρώτη φορά που οι άνθρωποι πάτησαν στην επιφάνεια ενός άλλου κόσμου», ανέφερε η διαστημική υπηρεσία στο Twitter, σημειώνοντας ότι η 20ή Ιουλίου είναι η Διεθνής Ημέρα της Σελήνης.

It’s #InternationalMoonDay! Today marks the anniversary of the Apollo 11 Moon landing – the first time that humans stepped on the surface of another world. This video from the Lunar Reconnaissance Orbiter shows the astronauts' tracks, still there after all this time. pic.twitter.com/LVDkFeEcYP

— NASA Moon (@NASAMoon) July 20, 2022