Νόιερ – ταξί: Οδηγός έκανε 120 χλμ. για να του δώσει το πορτοφόλι του και… απογοητεύτηκε

Μια ιστορία που δείχνει ότι ο Μάνουελ Νόιερ δεν είναι και ο πιο κουβαρντάς επαγγελματίας ποδοσφαιριστής δημοσίευσε η γερμανική έκδοση του Sky. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Νόιερ ξέχασε το πορτοφόλι του σε ένα ταξί. Ο οδηγός του οχήματος ισχυρίζεται ότι έκανε 120 χλμ. για να το επιστρέψει, αλλά αυτό που πήρε ως «ευχαριστώ» ήταν απλώς μια φανέλα του αρχηγού της Μπάγερν Μονάχου και της Εθνικής Γερμανίας, χωρίς μάλιστα ούτε μια ευχαριστήρια επιστολή. Ο οδηγός ταξί, που αναφέρεται από το γερμανικό Sky ως «Χαζίρ Σ.», σύμφωνα με αναφορές, οδήγησε τον Νόιερ και έναν φίλο του από το Odeonsplatz του Μονάχου σε μια πολυκατοικία στην περιοχή Λέχελ. Αν και ο αυτοκινητιστής αναγνώρισε αμέσως τον διεθνή γκολκίπερ, δεν άνοιξε κάποια κουβέντα με εκείνον. Μάλιστα, αμέσως μετά το τέλος της διαδρομής, συνέχισε κανονικά τη δουλειά του.

Manuel #Neuer forgot his wallet in the taxi a few weeks ago.The taxi driver discovered the wallet and returned it, but accused Neuer of being stingy. (Sky) pic.twitter.com/YlqAkrUulW

— Bayern Munich English & Die Manschaft (@altaeeameer11) July 20, 2022