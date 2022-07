Αζερμπαϊτζάν – φυσικό αέριο: Συμφωνία με την ΕΕ για διπλασιασμό των εισαγωγών

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε μια συμφωνία με το Αζερμπαϊτζάν για διπλασιασμό σε «μερικά χρόνια» των εισαγωγών της φυσικού αερίου από τη χώρα, την ώρα που οι Ευρωπαίοι προσπαθούν να απαλλαγούν από την εξάρτησή τους από τη Ρωσία εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία. Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια ταξιδιού στο Μπακού της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία υπέγραψε με τον Αζέρο ηγέτη Ιλχάμ Αλίεφ σχετικό μνημόνιο κατανόησης. Το Αζερμπαϊτζάν είναι πρώην σοβιετική δημοκρατία που ενισχύει τους δεσμούς της με τη Δύση και την Τουρκία, χωρίς να θίγει παράλληλα τη Ρωσία.

The EU is turning to trustworthy energy suppliers.

Azerbaijan is one of them.

With today's agreement, we commit to expanding the Southern Gas Corridor, to double gas supplies from Azerbaijan to the EU.

This is good news for our supplies of gas this winter and beyond. pic.twitter.com/j1sVcv10z6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 18, 2022