Απίστευτες ιστορίες: Ξύπνησε μετά από 2 χρόνια από κώμα και αποκάλυψε τον παραλίγο δολοφόνο της

Μια γυναίκα στη Δυτική Βιρτζίνια των ΗΠΑ ξύπνησε μετά από δύο χρόνια σε κώμα και αποκάλυψε ποιος ήταν ο ένοχος της επίθεσης που παραλίγο να την σκοτώσει. Ήταν ο αδερφός της. Ο 55χρονος Ντάνιελ Πάλμερ κατηγορείται για απόπειρα δολοφονίας και κακόβουλη σωματική βλάβη επειδή φέρεται να επιτέθηκε και να χτύπησε την 51χρονη αδερφή του, Γουάντα. Τον Ιούνιο του 2020, η Γουάντα βρέθηκε αναίσθητη, καλυμμένη με αίματα και με σοβαρό τραύμα στο κεφάλι στο σπίτι της κοντά στο Κότατζβιλ της Δυτικής Βιρτζίνια.

Παρόλο που ο αδερφός της ήταν πρόσωπο ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της έρευνας, η αστυνομία είχε δηλώσει ότι δεν υπήρχαν αρκετά στοιχεία για να προβεί σε σύλληψη. Τα πράγματα όμως άλλαξαν, όταν οι ερευνητές του γραφείου του σερίφη της κομητείας Τζάκσον έλαβαν ένα τηλεφώνημα από το θεραπευτήριο όπου νοσηλεύονταν η Γουάντα, που τους ενημέρωσε ότι ήταν ξύπνια και πως μιλούσε.

Medical staff said despite having brain damage from the attack, Wanda Palmer was able to speak and identify her brother as her assailant, according to the West Virginia Metro News. https://t.co/4nTXBVJpc7

«Από τη σκοπιά ενός ερευνητή, αυτό είναι όσο πιο σπάνιο γίνεται. Νομίζω ότι είναι μια πραγματική απόδειξη της επιμονής και της δύναμης του ίδιου του θύματος» δήλωσε ο σερίφης Ρος Μέλενγκερ στο Fox. Σε ανάρτησή της στο Facebook τον Ιανουάριο του 2019, η Γουάντα είχε αναφερθεί στην κατά πληροφορίες, τεταμένη σχέση με τον αδερφό της. «Αδερφέ μου Ντάνιελ, γιατί εισέβαλες στο τροχόσπιτό μου και κατέστρεψες πράγματα που δεν έχει κανένα δικαίωμα να πειράξεις; Ντροπή σου! Θεέ μου σου τον δίνω να ασχοληθείς εσύ μαζί του» είχε γράψει.

Ο σερίφης δήλωσε ότι ενώ οι ερευνητές υποψιάζονταν τι είχε συμβεί πριν από την επίθεση που άφησε τη Γουάντα σε κώμα, δεν ήταν σε θέση να προβούν σε σύλληψη λόγω έλλειψης στοιχείων. «Δεν υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας, κανείς δεν έμενε στο σπίτι, δεν υπήρχαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, ούτε αρχεία κινητών τηλεφώνων» δήλωσε στο MetroNews. «Δεν υπήρχε ουσιαστικά τίποτα για να προχωρήσουμε».

BREAKING:Jackson Co. deputies have arrested Daniel Palmer for the attempted murder of his sister, Wanda Palmer, 2 years ago. Wanda has been in a coma since the brutal attack nearly killed her. Sheriff tells me she was able to recently identify her attacker & arrest was made today pic.twitter.com/8yd4POSC1r

— Leslie Rubin (@LeslieRubinWCHS) July 15, 2022