Σκυλιά έφαγαν παιδί: Τραγωδία με 4χρονη στο Ντάλας

Τραγωδία στο Ντάλας των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 4 ετών κατασπαράχθηκε από τρία σκυλιά ενώ η ιδιοκτήτριά τους απλά… κοιτούσε! Η Lea Freeman, όπως ονομαζόταν το άτυχο κορίτσι, έπαιζε στην αυλή του σπιτιού της όταν δέχτηκε την άγρια επίθεση των σκυλιών. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, μια νεαρή γυναίκα η οποία ταυτοποιήθηκε ως ιδιοκτήτρια των σκυλιών, κοιτούσε χωρίς να κάνει το παραμικρό να βοηθήσει την 4χρονη.

Η Lea όπως και άλλα δυο παιδιά, σύμφωνα με την μητέρα της 4χρονης, βρισκόταν υπό την εποπτεία μιας γυναίκας που τα κρατούσε. «Ήταν ένα πολύ καλό παιδί. Ήταν ο άγγελός μου. Όταν την άφησα ήταν καλά και όταν επέστρεψα σπίτι τη βρήκα νεκρή. Το παιδί μου το έφαγαν σκυλιά», ανέφερε συντετριμμένη η Tiara Freeman. Να σημειωθεί πως ενώ κλήθηκε η αστυνομία, από τα τρία σκυλιά που βρέθηκαν στο σημείο, το ένα έχει βρεθεί ενώ έχει συλληφθεί και η ιδιοκτήτριά τους.

4 y/o Lea Freeman died after she was attacked by a dog in Southern Dallas.

Her family says, Lea’s 2 y/o sister was in the room & witnessed everything.

Neighbors told us, the dogs are aggressive, & have jumped out windows before.@wfaa pic.twitter.com/CHI523xJmO

— Malini Basu (@MaliniBasu_) July 11, 2022