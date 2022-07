Πλανήτης Δίας φωτογραφίες: Νέα συγκλονιστικά πλάνα από το μεγαλύτερο αέριο «γίγαντα»

Νέες εντυπωσιακές εικόνες δημοσίευσε το James Webb, αυτή τη φορά από τον πλανήτη Δία, το μεγαλύτερο αέριο «γίγαντα» του ηλιακού μας συστήματος. Μετά τις πρώτες εικόνες από τα βάθη του σύμπαντος που προκάλεσαν δέος και έδειξαν τις δυνατότητες του τηλεσκοπίου, το James Webb έδωσε εικόνες και από την ανάλυση του Δία. Οι φωτογραφίες αυτές μας δείχνουν τις ζώνες σύννεφων του γιγάντιου πλανήτη, τη γνωστή μεγάλη ερυθρά κηλίδα του και ακόμη και μερικούς από τους δακτυλίους του.

Στις εικόνες φαίνονται και κάποιοι δορυφόροι, μεταξύ αυτών και η Ευρώπη, ένας από τους λίγους «υποψήφιους» πλανήτες στο ηλιακό μας σύστημα για την ύπαρξη κάποιας μορφής ζωής, καθώς εκτιμάται πως κάτω από την παγωμένη επιφάνειά της βρίσκεται ένας ωκεανός. Η ομάδα επιστημόνων της NASA παρατήρησε επίσης αρκετούς αστεροειδείς, δοκιμάζοντας την ικανότητα του τηλεσκοπίου να μελετά γρήγορα κινούμενους στόχους, με το διαστημικό τηλεσκόπιο να ανταποκρίνεται εξαιρετικά.

These images are designed for engineering purposes, so they aren’t processed in the same way as our first images this week. Like some earlier calibration images, these are processed to emphasize certain features. pic.twitter.com/t1tSXyscrM

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) July 14, 2022