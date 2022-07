Ιβάνα Τραμπ παιδιά: Το συγκινητικό μήνυμα της Ιβάνκα

Τη βαθιά της θλίψη για τον ξαφνικό θάνατο της μητέρας της εξέφρασε η Ιβάνκα Τραμπ μέσω Instagram, συνοδεύοντας μάλιστα την ανάρτησή της με τρυφερές φωτογραφίες από τα παιδικά της χρόνια, στην αγκαλιά της Ιβάνα. «Είμαι συντετριμμένη από τον θάνατο της μητέρας μου. Η μαμά ήταν πανέξυπνη, γοητευτική, παθιασμένη και εξωφρενικά αστεία. Ήταν πρότυπο δύναμης, επιμονής και αποφασιστικότητας σε κάθε της ενέργεια. Έζησε τη ζωή στο έπακρο, χωρίς να χάνει ποτέ την ευκαιρία για γέλιο και χορό.

Θα μου λείπει παντοτινά και θα κρατώ πάντα ζωντανή τη μνήμη της στις καρδιές μας», έγραψε η κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ στο Instagram. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε εχθές το βράδυ ότι πέθανε η πρώην σύζυγός του, Ιβάνα, σε ηλικία 73 ετών. «Με μεγάλη θλίψη ενημερώνω όλους εκείνους που την αγάπησαν, οι οποίοι είναι πολλοί, ότι η Ιβάνα Τραμπ απεβίωσε στο σπίτι της, στη Νέα Υόρκη», ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε μήνυμά του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social.

Rest In Peace to Ivana Trump, ex wife to Donald Trump and mother to Ivanka, Don Jr., and Eric.

Sending prayers to the whole Trump family and everyone who loved Ivana in their time of grieving. pic.twitter.com/uwz3L07fOe

— Classic Republicans (@gopclassics) July 14, 2022