Δόντια Τουρκίας: Χαμός με το Turkeyteeth – Μια νέα τάση προκαλεί σάλο και… πόνο

Μια οδοντιατρική τάση, που ονομάζεται «δόντια Τουρκίας», και η οποία δεν είναι τίποτα άλλο από ταξίδια στο εξωτερικό για θεραπεία δοντιών σε χαμηλές τιμές, προκαλεί σάλο στη Βρετανία… Και πόνο… Η τελευταία αισθητική τάση, η οποία έχει γίνει δημοφιλής από σταρ όπως η Katie Price και ο Jack Fincham, του «Love Island», περιλαμβάνει την τοποθέτηση θηκών ή όψεων πορσελάνης. Η τάση αυτή, που υποτίθεται ότι εξασφαλίζει λαμπερό χαμόγελο, κάνει τον γύρο των social media με το hashtag #Turkeyteeth, το οποίο έχει προβληθεί περισσότερες από 100 εκατομμύρια φορές.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ του BBC εξετάζει τις επιπτώσεις των… δοντιών Τουρκίας, όταν η θεραπεία πάει στραβά, και αναρωτιέται αν αξίζει να κάνει κανείς το ταξίδι για φθηνότερη θεραπεία, καθώς οι οδοντίατροι του Ηνωμένου Βασιλείου προειδοποιούν ότι οι επιπλοκές μπορεί να υποχρεώσουν τους ασθενείς σε ακόμη μεγαλύτερα έξοδα για να αποκαταστήσουν τα λάθη αλλά και τους πόνους που προκλήθηκαν από την προηγούμενη θεραπεία στο εξωτερικό.

Ορισμένοι οδοντίατροι που συμμετείχαν στην έρευνα για λογαριασμό του BBC δήλωσαν ότι μέρος των διορθωτικών εργασιών παρέχεται από το NHS.

Σε μια περίπτωση, η χρήστης του Tiktok Lisa Martyn αποκάλυψε πως η εμπειρία της μετατράπηκε σε εφιάλτη, αφού ταξίδεψε στην Τουρκία για την αισθητική θεραπεία και πλήρωσε 3.500 ευρώ.

«Με εξαπάτησαν στο όνειρό μου να έχω ένα πλήρες σετ τέλειων δοντιών, με τα οποία δεν θα είχα ποτέ κανένα πρόβλημα, αλλά με παραπλάνησαν κατάφωρα σχετικά με το τι θα μου έκαναν, καθώς μου τα πούλησαν για πορσελάνες και όχι για θήκες. Κανείς δεν κάθισε και δεν μου είπε τους κινδύνους ή αν υπήρχαν άλλες επιλογές. Νόμιζα ότι μόλις μου τοποθετούσαν τα νέα μου δόντια, αυτό θα ήταν όλο, δεν θα υπήρχαν ποτέ άλλα προβλήματα.

“Όμως, όχι μόνον έχω καθημερινά φρικτούς πόνους από τότε, αλλά μου κόστισε και χιλιάδες ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου». Η Lisa πέταξε πέρυσι στην Τουρκία, πιστεύοντας ότι θα της τοποθετούσαν 26 όψεις πορσελάνης σε μια προσπάθεια να αποκτήσει το «χαμόγελο του Χόλιγουντ» για το γάμο του γιου της, αλλά στην πραγματικότητα της τοποθέτησαν θήκες, μια πολύ πιο επεμβατική διαδικασία.

Μήνες μετά τη θεραπεία της, η 48χρονη αντιμετωπίζει φρικτούς πόνους, αφού εμφάνισε ένα απόστημα που σχεδόν παρέλυσε το μισό της πρόσωπο και υποφέρει από νευρική ευαισθησία.

«Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω βιώσει κάτι παρόμοιο. Τότε έκαναν τρύπες… Πηδούσα από την καρέκλα για δύο ώρες. Κανείς δεν με ρώτησε πώς ήμουν ή μου πρόσφερε έστω ένα ποτήρι νερό. Το στόμα μου ήταν τόσο πρησμένο που έμοιαζε με ταινία τρόμου. Είχα μουδιάσει από το λαιμό μου μέχρι την κορυφή της μύτης μου, αλλά μπορούσα ακόμα να έχω αίσθηση στο στόμα μου. Ακόμα δεν ήξερα ότι όλα τα φυσικά μου δόντια είχαν λιμαριστεί και ότι αυτά ήταν θήκες και όχι πορσελάνινες όψεις. Μόνο αφού επέστρεψα στο σπίτι μου, μού το είπε ένας οδοντίατρος από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τώρα εξακολουθώ να πονάω και έχω συμβιβαστεί με το γεγονός ότι θα πρέπει να έχω τεχνητές οδοντοστοιχίες και να ζω με πόνο κάθε μέρα. Ήθελα να δείχνω ωραία για το γάμο του γιου μου, αλλά τώρα θα έδινα τα πάντα για να ξέρω ότι εκείνη την ημέρα δεν θα πονάω και θα αγωνιώ».

Η Lisa μοιράστηκε την ιστορία της στο Tiktok για να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με τους κινδύνους να πηγαίνει κανείς στο εξωτερικό για φτηνές θεραπείες και λέει ότι το κόστος για την αποκατάσταση των δοντιών της θα τη σακατέψει οικονομικά. Η θεραπεία έχει αποδειχθεί δημοφιλής στους influencers των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στους τηλεοπτικούς αστέρες, συμπεριλαμβανομένου του μοντέλου Katie Price.

Τον Αύγουστο του 2020 μοιράστηκε ένα βίντεο που έδειχνε ότι τα φυσικά της δόντια είχαν λιμαριστεί σε σημείο που, όπως είπε, την έκαναν να μοιάζει με κακοποιό του Τζέιμς Μποντ, πριν της τοποθετηθούν νέες όψεις πορσελάνης, ενώ βρισκόταν στην Τουρκία. Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε αφού οι αρχικές της όψεις πορσελάνης είχαν βγει. Ωστόσο, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους χρειάστηκε να επιστρέψει ξανά στην Τουρκία, αφού μερικές από τις νέες όψεις πορσελάνης είχαν επίσης βγει.

Ένας εκπρόσωπος της σταρ δήλωσε τότε στη «Sun» ότι έπρεπε να επιστρέψει στην Τουρκία για να διορθωθεί η δουλειά που είχε γίνει στα δόντια της. Ο σταρ του «Love Island», Jack Fincham, υπεβλήθη επίσης στην ίδια «επέμβαση» δοντιών, στην Τουρκία, πριν εμφανιστεί στο ριάλιτι του ITV. Μάλιστα, όταν είχε μιλήσει δημόσια για το τι έκανε με τα δόντια του, την αλλαγή στα δόντια του που έκανε στην Τουρκία, οι αναζητήσεις στο Google για τον όρο «δόντια Τουρκίας» εκτοξεύτηκαν στα ύψη!

Μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του BBC διαπίστωσε ότι εκατοντάδες οδοντίατροι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν αντιμετωπίσει ασθενείς που υπέφεραν από επιπλοκές μετά από εργασίες στα δόντια τους, που είχαν γίνει στο εξωτερικό. Ο Δρ MJ Rowland-Warmann, διευθυντής οδοντιατρικής κλινικής στο Λίβερπουλ, δήλωσε στο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο: «Αν έβαζα 20 θήκες σε έναν 21χρονο με σκοπό τη βελτίωση του χρώματος των δοντιών του, θα μου ανακαλούσαν την άδεια, θα με διέγραφαν».

Είπε ότι η κλινική του δέχεται ένα με τρία τηλεφωνήματα την ημέρα από ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τα δόντια τους μετά από ταξίδι στο εξωτερικό, αλλά η κλινική του δεν μπορεί να παρέχει θεραπεία. Κάποιοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν οδοντικό νήμα επειδή οι θήκες τους έχουν κολλήσει μεταξύ τους ή πονάνε επειδή έχουν αιμορραγία στα ούλα. «Αλλά είναι πιο εύκολο για εμάς να μην αναλάβουμε αυτόν τον ασθενή. Στην περίπτωση που αναλάβουμε αυτόν τον ασθενή και κάνουμε την οποιαδήποτε εργασία στα δόντια του, τότε είναι που αρχίζουν πραγματικά τα προβλήματα και τότε είναι που ο Βρετανός οδοντίατρος καθίσταται υπεύθυνος. Ένα ρίσκο που δεν μπορούμε να πάρουμε.

People are travelling from Britain across to Turkey for dental treatment to try and cut down costs, but are you sacrificing your health as a result? #turkeyteeth #dentaltourism #safesmiles

🧵(1/6) pic.twitter.com/VP3DJroaUN

— Oral Health Foundation (@dentalhealthorg) July 14, 2022