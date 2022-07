Ελληνοτουρκικά – Μητσοτάκης: Απίστευτες προσβολές κατά του Έλληνα πρωθυπουργού

Νέες προσβολές εναντίον της Ελλάδας και του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτοξεύονται από την Τουρκία, αυτή τη φορά από το “δεξί χέρι” του Ντεβλέτ Μπαχτσελί, Σεμίχ Γιαλτσίν. Ο αντιπρόεδρος του Εθνικιστικού Κινήματος (MHP) της Τουρκίας χαρακτήρισε τον Έλληνα πρωθυπουργό “μούτσο του Μπάιντεν και πιόνι του Μακρόν”, αναφέροντας ότι “πανικοβλήθηκε όταν είδε τον χάρτη των νησιών του Αιγαίου”. Απαντώντας μέσω twitter και στα αγγλικά επίσης ο Γιαλτσίν είπε δηκτικά: “Ο Έλληνας πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι ο μούτσος του προέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν και το πιόνι του Γάλλου προέδρου Μακρόν, πανικοβλήθηκε όταν είδε τον χάρτη των νησιών του Αιγαίου που παρουσίασαν οι Εστίες των Ιδεαλιστών στον αρχηγό του MHP Ντεβλέτ Μπαχτσελί”.

5-It is normal for Mr. Miço, who mistook the Aegean Islands to be Greek ships, to be frightened by the attitude of the MHP, which defends Turkey's indispensable rights in the Aegean and reflects the strong voice of the nation's conscience.@PrimeministerGR

