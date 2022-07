Χάρτης Μπαχτσελί – Κουμουτσάκος: «Δεν είναι απλά προκλητικό, είναι άμεση απειλή»

Τον χάρτη των Γκρίζων Λύκων δίπλα στον οποίο φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Μπαχτσελί, σχολίασε ο Βουλευτής Βορείου Τομέα Αθηνών της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος με ανάρτησή του στο Twitter. «Ο συνεργάτης του Ερντογάν, εθνικιστής-Γκρίζος Λύκος, Ντεβλέτ Μπαχτσελί “ποζάρει” με χάρτη που δείχνει τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου & την Κρήτη ως τουρκικά. Το “όραμα” της “Γαλάζιας Πατρίδας” επεκτείνεται.

Δεν είναι απλώς προκλητικό ή παράλογο. Είναι μια επικίνδυνη, άμεση απειλή & εχθρική πράξη κατά της Ελλάδας», έγραψε στην ανάρτησή του ο Γιώργος Κουμουτσάκος Νωρίτερα ο πρωθυπουργός κάλεσε τον Τούρκο πρόεδρο να ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για φαντασιώσεις ή επίσημη θέση της Άγκυρας.

Erdoğan's partner, nationalist-Grey Wolf, Devlet Bahçeli "poses" with a map showing Greek islands of the Aegean & Crete as Turkish.

The “vision” of the “Blue Homeland" is expanding.

It's not just provocative or absurd.

It’s a dangerous, direct threat & hostile act against Greece. pic.twitter.com/CABdQLqe0R

