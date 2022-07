Μητσοτάκης – Μπαχτσελί: Ο Πρωθυπουργός ζητά απάντηση Ερντογάν

Τον άνευ προηγουμένου χάρτη των Γκρίζων Λύκων δίπλα στον οποίο φωτογραφήθηκε ο κυβερνητικός εταίρος του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, Ντεβλέτ Mπαχτσελί, σχολίασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στο Twitter. Στην ανάρτηση, η οποία έρχεται λίγες ώρες μετά την απάντηση της Αθήνας, όπου και σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο χάρτης χαρακτηρίζεται ως «επιθετική πράξη», ο πρωθυπουργός καλεί τον Τούρκο πρόεδρο να ξεκαθαρίσει εάν πρόκειται για φαντασιώσεις ή επίσημη θέση της Άγκυρας.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) July 11, 2022