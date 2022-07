Αντετοκούνμπο – Σερένα Γουίλιαμς φωτογραφία: Η επική απάντηση Τσιτσιπά

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μαζί με τα αδέλφια του Κώστα και Άλεξ συνάντησαν τη θρυλική τενίστρια Σερίνα Γουίλιαμς, βγάζοντας μάλιστα και μια αναμνηστική φωτογραφία. Η θρυλική τενίστρια Σερίνα Γουίλιαμς είναι μια από τις διάσημες αθλήτριες που περνάει τις διακοπές της στην Ελλάδα. Με αφορμή λοιπόν την παρουσία της κορυφαίας τενίστριας στην Αθήνα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μαζί με τους Άλεξ και Κώστα Αντετοκούνμπο συναντήθηκαν μαζί της και με την οικογένειά της, κάνοντας μάλιστα και σχετική ανάρτηση στα social media. Αξίζει να σημειωθεί, ότι συνάντηση με τη Σερίνα Γουίλιαμς είχε και η μητέρα των αδελφών Αντετοκούνμπο.

Η φωτογραφία των αδελφών Αντετοκούνμπο με την γνωστή τενίστρια, Σερένα Γουίλιαμς δεν πέρασε απαρατήρητη από τον Στέφανο Τσιτσιπά, με τον κορυφαίο Έλληνα τενίστα να γράφει διθυραμβικά σχόλια για τους εικονιζόμενους. Ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter και αναδημοσιεύοντας την φωτογραφία του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψε: “Έξι από τα 13 θαύματα του κόσμου σε μια φωτογραφία”.

6 of the 13 wonders of the world in one photo! 🔝⚡️❤️ https://t.co/pYJt6ajRsG

