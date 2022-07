Δένδιας Κροατία: Συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο «Dubrovnik Forum»

Στην Κροατία θα μεταβεί σήμερα 9 Ιουλίου ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας. Αυτό, προκειμένου να συμμετάσχει στο διεθνές συνέδριο «Dubrovnik Forum» με θέμα «A quest for balance in a world disrupted» (Η αναζήτηση της ισορροπίας σε έναν κόσμο που διαταράσσεται), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών. Ο υπουργός Εξωτερικών θα είναι ομιλητής στο πάνελ με θέμα συζήτησης «Predictability: High indemand, low in supply» (Προβλεψιμότητα: Υψηλή ζήτηση, χαμηλή προσφορά) (09:45 – 11:00). Στο συγκεκριμένο πάνελ προγραμματίζεται να είναι ομιλητές επίσης, μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός Εσωτερικών της Κροατίας Davor Božinović, και ο υπουργός Εξωτερικών της Φιλανδίας Pekka Haavisto.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM), Nasser Kamel. Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στην περιφερειακή συνεργασία και στην ανθρώπινη ανάπτυξη στη Μεσόγειο, καθώς και στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της ρύπανσης στην περιοχή.

To συνέδριο «Dubrovnik Forum» διοργανώνεται κάθε χρόνο στην ανωτέρω πόλη από το υπουργείο Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Κροατίας και φιλοξενεί συζητήσεις υπουργών και υψηλών αξιωματούχων από όλο τον κόσμο σχετικά με μείζονα ζητήματα της διεθνούς επικαιρότητας. Ο υπουργός Εξωτερικών συμμετείχε και στο «Dubrovnik Forum» που διοργανώθηκε πέρυσι (9 – 10 Ιουλίου 2021).