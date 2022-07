F16 Τουρκία: 35 βουλευτές με επιστολή τους στον Μπάιντεν του ζητούν να μην δώσει τα αεροσκάφη

Την πλήρη αντίθεσή τους στον ενδεχόμενο πώλησης ή αναβάθμισης των F-16 στην Τουρκία, εξέφρασαν με επιστολή τους προς τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, 35 Αμερικανοί βουλευτές. Στην επιστολή που απέστειλαν στον Αμερικανό πρόεδρο, οι 35 βουλευτές αναφέρουν πως θα μπλοκάρουν οποιαδήποτε πρωτοβουλία για πώληση ή αναβάθμιση των F-16 στην Τουρκία, τονίζοντας πως ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έχει αγνοήσει τις δεσμεύσεις της χώρας του ως συμμάχου του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, δίνοντας προτεραιότητα στις διχαστικές τακτικές για προσωπικό όφελος, αντί για το συλλογικό καλό των συμμάχων του.

8 Ιουλίου 2022

Αγαπητέ Πρόεδρε Μπάιντεν,

Ανησυχούμε βαθύτατα από τα σχόλια που έγιναν στις 30 Ιουνίου στη σύνοδο κορυφής του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) στη Μαδρίτη της Ισπανίας, σχετικά με την πιθανή πώληση Block 70 F-16 και μηχανικών αναβαθμίσεων στην Τουρκία. Προτρέψαμε έντονα την απόρριψη αυτής της πώλησης επειδή θα ανταμείψει τον Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν που αγνόησε τις συμμαχικές δεσμεύσεις της Τουρκίας απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ και τις τεράστιες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που το καθεστώς του συνεχίζει να διαπράττει στην πατρίδα του και στο εξωτερικό.

Ο Ερντογάν επέλεξε με συνέπεια να δίνει προτεραιότητα στις διχαστικές τακτικές για προσωπικό όφελος πάνω από το συλλογικό καλό των συμμάχων του. Η επιλογή του να μπλοκάρει Φινλανδία και Σουηδία από την ένταξη στο ΝΑΤΟ μέχρι να λάβει παράλογες και άσχετες παραχωρήσεις καθιστά σαφές ότι έχει κάνει το ελάχιστο για να ενισχύσει τη στρατηγική στάση του ΝΑΤΟ από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, πυροδότησε τη μεγαλύτερη κρίση που έχει αντιμετωπίσει η συμμαχία εδώ και δεκαετίες.

I sent a bipartisan letter to @POTUS today expressing opposition to the proposed sale of F-16 fighter jets to Turkey. We must not support Turkey’s military until tangible steps are taken to stop Erdoğan’s destabilizing actions and violations of international law. pic.twitter.com/mY2dAiTcyx

— Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) July 8, 2022