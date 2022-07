Σίνζο Άμπε πέθανε: Τραγωδία στην Ιαπωνία

Υπέκυψε τελικά στα τραύματά του ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε, μεταδίδει το Reuters επικαλούμενο το ιαπωνικό δίκτυο NHK. Ο 67χρονος Άμπε εκφωνούσε ομιλία κοντά σε σιδηροδρομικό σταθμό στη δυτική πόλη Νάρα, όταν πυροβολήθηκε, πισώπλατα από δράστη, ένα 41χρονο ο οποίος δευτερόλεπτα αργότερα συνελήφθη. Ο Σίνζο Αμπε έκανε μια προεκλογική ομιλία κυριολεκτικά στη μέση του δρόμου στην πόλη Νάρα ενόψει της εκλογών για την Ανω Βουλή την ερχομενη Κυριακή. Παρότι υπήρχε ασφάλεια γύρω από τον Αμπε κανείς δεν πήρε χαμπάρι τον 41χρονο άνδρα που σε φωτό στιγμές πριν τη δολοφονία φαίνεται να παραφυλά και να κάθεται πίσω από τον πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργό. Ενώ εκφωνούσε την ομιλία του Αμπε ακούστηκε αρχικά ένας πυροβολισμός και ακολούθως ένας δεύτερος.

Breaking news: Shinzo Abe, Japan’s longest-serving prime minister, has died at the age of 67. Abe was shot during a campaign speech in the western city of Nara, Japan on Friday https://t.co/z0ClCFkgx0 pic.twitter.com/aVoxRSrLcj

Ο πρώην Ιάπωνας πρωθυπουργός κατέρρευσε. Αμέσως, συγκεντρώθηκαν συνεργάτες του από πάνω του και προσπάθησαν να του παρέχουν καρδιαγγειακή αναζωογόνηση. Ο Αμπε δεν είχε τις αισθήσεις του ούτε ανταποκρινόταν, όπως έγραφαν μετά την επίθεση ιαπωνικά ΜΜΕ. Αμέσως στήθηκε γέφυρα μεταφοράς σε νοσοκομείο, αρχικά με ασθενοφόρο και εν συνεχεία με ελικόπτερο. Οι γιατροί, όπως διαβεβαίωσε λίγο αργότερα ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή και χαρακτήρισε την κατάστασή του κρίσιμη αν και από νωρίτερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης της Ιαπωνίας ανέφεραν ότι ο Αμπε δεν έχει ζωτικά σημάδια ζωής κάτι που σήμαινε ότι ήταν νεκρός και απέμενε η διαβεβαίωση του ιατροδικαστή.

Για τη δολοφονική επίθεση στον Σίνζο Αμπε συνελήφθη ο 41χρονος ο Yamagami Tetsuya, πρώην μέλος του ιαπωνικού Πολεμικού Ναυτικού και όπως μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ δηλώνει ότι πυροβόλησε τον πρώην πρωθυπουργο γιατί ήταν δυσαρεστημένος μαζί του, χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Εντωμεταξύ, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση στον Σίνζο Αμπε όλα δείχνουν ότι ήταν χειροποίητο. Οπως φαίνεται και στις φωτό που ήδη κυκλοφορούν έχει φτιαχτεί από ένα κομμάτι ξύλο και δυο σωλήνες κολλημένα με μονωτική ταινία. Οι πυροβολισμοί είναι κάτι το πραγματικά ασυνήθιστο και σπάνιο στην Ιαπωνία σε μια χώρα. με ένα από τα αυστηρότερα συστήματα για την οπλοκατοχή.

— Brian X- Veterans for the Constitution (@admiral747) July 8, 2022

🇯🇵 High quality footage of the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun. pic.twitter.com/5hAguOc8fo

The moment of the shots on Shinzo Abe

New pieces of Information:

– the black wrapping on the ground is not yet identified

– the gun seems to have been handmade #安倍晋三 #shinzoabe #ShinzoAbeShot #japan #japannews pic.twitter.com/HPwPAsufAC

— World Updates Live (@itswpceo) July 8, 2022