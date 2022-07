Ηχολήπτης – παραίτηση Τζόνσον: Φρενίτιδα στο Twitter για το «αγόρι του πόντιουμ»

Εκατομμύρια άνθρωποι περίμεναν χθες την ανακοίνωση της παραίτησης του Μπόρις Τζόνσον. Υπήρχαν όμως και κάποιοι που περίμεναν να δουν τον γοητευτικό ηχολήπτη που είχε γίνει viral και στην τελευταία ομιλία της Τερέζα Μέι. Ο εμφανίσιμος ηχολήπτης που είχε ξεσηκώσει το Twitter όταν βοήθησε στο στήσιμο του πόντιουμ έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ πριν από την ομιλία παραίτησης της Τερέζα Μέι, ξαναχτύπησε τελικά – προς τέρψη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο 39χρονος Τομπάιας Γκάουχ, από το Κεντ της Βρετανίας, είχε ονομαστεί «το αγόρι του πόντιουμ» όταν έγινε αντιληπτός από τους χρήστες του Twitter, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν με το στενό μαύρο μπλουζάκι και τα μυώδη χέρια του πριν από την ομιλία παραίτησης της Τερέζα Μέι το 2019.

Και χθες, ο Γκάουχ επέστρεψε, καθώς μαζί με τους συναδέρφους του μετέφεραν το μαύρο βάθρο για να το στήσουν μπροστά από την εξώπορτα του αριθμού 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, πριν ο Μπόρις Τζόνσον ανακοινώσει ότι θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου.

I vote that we keep ‘Podium Guy’ on as interim and let Boris leave today. pic.twitter.com/CMe2K3akdj

— 𝘼𝙨𝙝 𝘾𝙪𝙣𝙣𝙞𝙣𝙜𝙝𝙖𝙢 (@MrAshCunningham) July 7, 2022