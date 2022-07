Δολοφονία Σίνζο Άμπε: Ο ένοπλος τον σκότωσε με δύο σφαίρες από αυτοσχέδιο τυφέκιο

Ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε δολοφονήθηκε, σε ηλικία 67 ετών, ενώ εκφωνούσε προεκλογική ομιλία σε μια μικρή πόλη στα δυτικά της χώρας. Ο Άμπε, ο μακροβιότερος πρωθυπουργός της χώρας μέχρι την παραίτησή του το 2020, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελικόπτερο μετά την επίθεση. Την είδηση του θανάτου του μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο της Ιαπωνίας NHK. Ήταν η πρώτη δολοφονία εν ενεργεία ή πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας από τις ημέρες του προπολεμικού μιλιταρισμού, τη δεκαετία του 1930. Πριν ανακοινωθεί ο θάνατος του Άμπε, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φούμιο Κισίντα καταδίκασε την επίθεση με «τον πιο έντονο τρόπο», ενώ ο ιαπωνικός λαός και οι παγκόσμιοι ηγέτες εξέφρασαν τον αποτροπιασμό και τη λύπη τους για τη δολοφονία, σε μια χώρα στην οποία η πολιτική βία είναι σπάνια και τα όπλα ελέγχονται αυστηρά.

Second video shows the attempted assassination of former Japanese Prime Minister Shinzo Abe NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/BZNGHP78ds — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Σημειώνεται ότι η Ιαπωνία έχει από τις σκληρότερες νομοθεσίες για την οπλοχρησία και από τα πιο χαμηλά ποσοστά συμβάντων με όπλα στον κόσμο. «Αυτή η επίθεση είναι μια πράξη βαρβαρότητας που συνέβη κατά τη διάρκεια των εκλογών -το ίδιο το θεμέλιο της δημοκρατίας μας- και είναι απολύτως ασυγχώρητη» δήλωσε ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, πασχίζοντας να συγκρατήσει τα συναισθήματά του.

Η αστυνομία αναγνώρισε τον ύποπτο

Πλάνα και μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν την ομιλία του Άμπε να διακόπτεται από δύο δυνατούς κρότους και καπνό, με τον πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργό να πέφτει στο έδαφος παραπατώντας μετά τον δεύτερο πυροβολισμό. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δήλωσαν ότι είχε τραυματιστεί στη δεξιά πλευρά του λαιμού του και στην αριστερή κλείδα. Αξιωματούχος της Πυροσβεστικής δήλωσε ότι ο Άμπε φαινόταν να βρίσκεται σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής, όταν μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στο νοσοκομείο. Λίγες στιγμές μετά τους πυροβολισμούς, μέλη της ασφάλειας του Άμπε έριξαν στο έδαφος έναν άνδρα λίγα μέτρα πίσω από τον πρώην πρωθυπουργό.

First video of attempted assassination attempt on Shinzo Abe: pic.twitter.com/3GrQX7QLpK — Scott Stedman (@ScottMStedman) July 8, 2022

Ο ύποπτος φορούσε γκρι πουκάμισο, ανοιχτό καφέ παντελόνι και γκρι αθλητικά παπούτσια. Το πρόσωπό του ήταν εν μέρει καλυμμένο από χειρουργική μάσκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν επιχείρησε να διαφύγει πριν συλληφθεί στον τόπο του εγκλήματος. Η αστυνομία αναγνώρισε τον ύποπτο ως τον Tetsuya Yamagami, έναν 41χρονο κάτοικο της Nara. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, η αστυνομία δήλωσε ότι το όπλο που πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση ήταν αυτοσχέδιο. Μια φωτογραφία έδειχνε δύο μικρούς σωλήνες που είχαν δεθεί με μαύρη μονωτική ταινία.

Το χρονικό της δολοφονικής επίθεσης και της κατάληξης του Σίνζο Αμπε

Ο Αμπε πυροβολήθηκε περίπου στις 11:30 π.μ. τοπική ώρα στη Νάρα, ανατολικά της Οσάκα, καθώς εκφωνούσε προεκλογική ομιλία στο δρόμο. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αρχικά με ασθενοφόρο και στη συνέχεια με ιατρικό ελικόπτερο. Ο Άμπε έφτασε στο νοσοκομείο σε κατάσταση καρδιακής ανακοπής στις 12:20 τοπική ώρα, σύμφωνα με τους γιατρούς του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νάρα. Σε συνέντευξη Τύπου αρκετές ώρες μετά τον πυροβολισμό, ο συγκινημένος πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα επιβεβαίωσε ότι ο Άμπε βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση και υποβαλλόταν σε επείγουσα θεραπεία. Ο αδελφός του Άμπε, υπουργός Άμυνας της χώρας, δήλωσε ότι του γίνεται μετάγγιση αίματος. Στις 17:03 τοπική ώρα ανακοινώθηκε ότι ο Σίνζο Αμπε είναι νεκρός, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νάρα.

WATCH: Bystanders rush to help former Japanese Prime Minister Shinzo Abe after he is shotpic.twitter.com/vgk7fn323p — BNO News (@BNONews) July 8, 2022

Αιμορραγούσε ακατάσχετα ο Σίνζο Αμπε

Σε συνέντευξη Τύπου στο νοσοκομείο, οι γιατροί δήλωσαν ότι ο πρώην ηγέτης πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία και ότι η σφαίρα που τον σκότωσε είχε εισχωρήσει αρκετά βαθιά ώστε να φτάσει στην καρδιά του. Ο Άμπε αιμορραγούσε συνεχώς και οι γιατροί δεν μπόρεσαν να σταματήσουν την αιμορραγία, δήλωσαν οι ιατρικοί αξιωματούχοι. Είκοσι γιατροί συμμετείχαν στην προσπάθεια περίθαλψης του πρώην ηγέτη της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε. Αρχικά ήταν 10, αλλά αργότερα κρίθηκε ότι ο αριθμός τους έπρεπε να διπλασιαστεί, εξήγησαν οι υπεύθυνοι του νοσοκομείου που έδωσαν συνέντευξη τύπου μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Ο γιατρός που παραχώρησε τη συνέντευξη Τύπου ανέφερε ότι δεν είχαν εντοπιστεί ζωτικά σημεία μέχρι τη στιγμή που ο πρώην πρωθυπουργός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, προσθέτοντας ότι ο Αμπε έπεσε σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στον τόπο του εγκλήματος. Ανέφερε ακόμη ότι οι γιατροί επί 4,5 ώρες έδιναν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ, στην προσπάθειά τους να σταματήσουν την αιμορραγία, του έκαναν μετάγγιση, χρησιμοποιώντας περισσότερες από 100 μονάδες αίματος. Επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν δύο τραύματα, που πιστεύεται ότι ήταν τραύματα από σφαίρες, αλλά είπε ότι οι γιατροί δεν μπόρεσαν να βρουν σφαίρες κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.