Μπόρις Τζόνσον γυναίκα: Στο πλευρό του Βρετανού πρωθυπουργού η σύζυγος και η κόρη τους

Στο πλευρό του Μπόρις Τζόνσον θέλησε να σταθεί η οικογένειά του, υποστηρικτές αλλά και περίπου 35 βουλευτές των Συντηρητικών, που τον χειροκρότησαν μόλις ανακοίνωσε το διάγγελμα που ανακοίνωσε την παραίτησή του. Κοντά στο πόντιουμ, έξω από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ, βρισκόταν η Κάρι Τζόνσον, μαζί με την 9 μηνών Ρόμι, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο. Ο Βρετανός πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να τους ευχαριστήσει στο διάγγελμά του, λέγοντας πόσο ευγνώμων είναι για τη στήριξή τους. «Θέλω να ευχαριστήσω την Κάρι και τα παιδιά μας και τα μέλη της οικογένειάς μας που αναγκάστηκαν να παλέψουν για τόσα πολλά πράγματα για τόσον καιρό», πρόσθεσε.

Η μικρή βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρα της, μέσα σε έναν γκρι μάρσιπο 120 λιρών, ενώ φορούσε ένα κίτρινο φιόγκο στα μαλλιά και κάλτσες με σχέδια φράουλας. Έστω και εν αγνοία της, η Ρόμι πραγματοποίησε μια σπάνια εμφάνιση σε μια σημαντική ημέρα. Κοντά τους βρέθηκε και η υπουργός Πολιτισμού και Ψηφιακής Πολιτικής Ναντίν Ντόρις, που έσπευσε δίπλα στη σύζυγο του Τζόνσον. Απών από την τελετή ήταν ο γιος του ζεύγους Γουίλφ, που είχε κλέψει την παράσταση στη Σύνοδο της G7 στην Κορνουάλη.

