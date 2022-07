Μάτζικ Τζόνσον: Στη Σαντορίνη ο θρύλος του NBA

Ο θρύλος του NBA, Μάτζικ Τζόνσον τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για την Ελλάδα και με την πρώτη ευκαιρία μπαίνει στο αεροπλάνο για το υπερατλαντικό ταξίδι προκειμένου να απολαύσει τις καλοκαιρινές διακοπές του σε κάποιο ελληνικό νησί. Έτσι μετά τη Ρόδο πέρυσι το καλοκαίρι, φέτος ο Μάτζικ Τζόνσον συνεχίζει το… tour του στα ελληνικά νησιά. Επισκέφτηκε αρχικά τη Μύκονο και στη συνέχεια βρέθηκε στη Σαντορίνη, όπου πόζαρε με φόντο τον μπλε τρούλο από τις Τρεις Καμπάνες των Φηρών και το ηφαίστειο.

«Η Cookie και εγώ στην περίφημη εκκλησία των Τριών Καμπάνων των Φηρών στην πανέμορφη Σαντορίνη! Πίσω μας μπορείτε να δείτε ένα ηφαίστειο», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο θρύλος των Λος Αντζελες Λέικερς, ποστάροντας τη σχετική φωτογραφία.

Cookie and I at the famous Church of Three Bells of Fira in the beautiful city Santorini! Behind us you can see a volcano. pic.twitter.com/5pUhpyOdZu

— Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) July 6, 2022