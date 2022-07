Ηλιάνα Παπαγεωργίου σύντροφος: Ο μυστηριώδης άντρας που είναι μαζί στα Κουφονήσια

Στα Κουφονήσια βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία απολαμβάνει τις βόλτες και τις βουτιές της στις όμορφες παραλίες του νησιού. Αρκετά συχνά το μοντέλο δημοσιεύει φωτογραφίες από την καθημερινότητά της στο νησί, στις οποίες αναδεικνύει το γυμνασμένο σώμα της μέσα σε μικροσκοπικά μπικίνι και εντυπωσιακά ολόσωμα μαγιό. Στην τελευταία της ανάρτηση τη βλέπουμε με ένα σύνολο γεμάτο χρώμα. Η Ηλιάνα φορά μία στενή, ψηλόμεση φούστα σε έντονο ροζ χρώμα, την οποία έχει συνδυάσει με πετσετέ sliders στην ίδια απόχρωση. Ένα λευκό μαγιό και ένα χρωματιστό μαντήλι ολοκληρώνουν το beach outfit της.

Τα μαντήλια αποτελούν ιδανικό αξεσουάρ για τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού, ενώ αναβαθμίζουν στη στιγμή ακόμα και το πιο απλό look. Εκτός του ότι θα δώσει μία ρετρό πινελιά στα καλοκαιρινά looks, ένα μαντήλι μπορεί να προστατεύσει από τον ήλιο (σίγουρα όχι όσο ένα καπέλο), αλλά και να σας σώσει εκείνες τις μέρες που τα μαλλιά σας δεν συνεργάζονται και πετάνε προς κάθε κατεύθυνση. Δείτε εδώ πώς επέλεξαν να το φορέσουν διάφορα it girls στο Instagram.

Ποιος είναι ο άντρας που βρίσκεται μαζί της στα Κουφονήσια

Σε άλλη ανάρτηση τη βλέπουμε να ποζάρει μέσα στο ολόσωμο, high waisted μαγιό της, το οποίο αναδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο τα πανύψηλα πόδια της. Και αυτό είναι σε έντονο ροζ χρώμα – μια πολύ δημοφιλή τάση του για το καλοκαίρι του 2022. Το μοντέλο και παρουσιάστρια όμως φαίνεται πως είναι σε φόρμα και με καλή διάθεση κι εξαιτίας της πιθανής επανασύνδεσης με πρώην σύντροφό της. Οι φωτογραφίες που δημοσιεύει σήμερα το περιοδικό HELLO! αποδεικνύουν πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έζησε όμορφες στιγμές στα Κουφονήσια όχι μόνο με τις φίλες της αλλά και με τον άντρα που υπήρξε στη ζωή της πολύ πριν από την τηλεοπτική της εξέλιξη και την επιστροφή της στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του marieclaire.gr πρόκειται για τον αρχιτέκτονα πρώην σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, με τον οποίο είχαν επισημοποιήσει τη σχέση τους. Αυτή τη φορά οι δυο βρέθηκαν ξανά τυχαία πριν από ένα μήνα περίπου και διατηρούν πολύ καλές σχέσεις. Στα Κουφονήσια πέρασαν ξέγνοιαστες στιγμές και ο καιρός θα δείξει αν πρόκειται για επανασύνδεση.

Οι φωτογραφίες με τον πρώην

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Αξιώτης/Papadakis Press