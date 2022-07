Ναδάλ Wimbledon: Ο τραυματισμός που αναστάτωσε την οικογένειά του

Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε στο 2ο σετ της αναμέτρησης του Ράφα Ναδάλ με τον Τέιλορ Φριτζ, με τον Ισπανό που κατέκτησε το Ρολάν Γκαρός να παλεύει για το δεύτερο σερί γκραν σλαμ. Ο Ισπανός τενίστας αντιμετωπίζει έντονες ενοχλήσεις από τον τραυματισμό του στη βουβωνική χώρα, ο μάνατζερ, ο πατέρας και η αδερφή του, του έκαναν νόημα να αποσυρθεί, εκείνος όμως συνέχισε και κατέκτησε το 2ο σετ!

Όπως μπορεί να δει κανείς και στο βίντεο παρακάτω, η αγωνία ήταν σχηματισμένη στα πρόσωπα όλων των ανθρώπων στο box του Ισπανού, που από το 1ο σετ έδειχνε πως σήμερα δεν είναι μια καλή μέρα όσον αφορά το σώμα του, ενώ στο 2ο σετ, οι ενοχλήσεις που αντιμετώπιζε φαινόντουσαν πλέον αβάσταχτες. Οι συγγενείς και φίλοι του Ναδάλ στο box του δεν μπορούσαν να τον βλέπουν έτσι και έκριναν ακόμα πως δεν άξιζε να παλεύει ένα ματς στο οποίο δεν έχει τύχη και να ρισκάρει να δημιουργήσει πολύ μεγαλύτερο πρόβλημα με τον τραυματισμό του.

Sebastian Nadal telling his son Rafael to quit? #Wimbledon #Nadal pic.twitter.com/L0LiJQQttY

Ο Ναδάλ όμως, ο οποίος δεν έχει χάσει ακόμα σε Grand Slam φέτος, έμεινε στο κορτ, πήρε medical στο υπέρ του 4-3 (χωρίς break) στο 2ο σετ και πιθανώς να έκανε κάποια νέα ένεση αναισθησίας, προκειμένου να μην νιώθει τόσο έντονο πόνο. Σε κάθε περίπτωση, λίγα λεπτά μετά το medical άρχισε να κινείται πάλι καλύτερα στο court και κατάφερε να κερδίσει το 2ο σετ με 7-5! Το παιχνίδι συνεχίζεται στο 1-1 σετ.

He's hurt but he's not giving up.

We are so proud of you, @RafaelNadal! Always and forever with our champ!

📷: Getty Images pic.twitter.com/nbuf654CHe

