Απαγόρευση αμβλώσεων – Αμερική: Συγκλονίζει η υπόθεση 10χρονης που είναι έγκυος

Η υπόθεση ενός 10χρονου κοριτσιού, θύμα βιασμού, που αναγκάστηκε να ταξιδέψει από το Οχάιο στην Ιντιάνα για να κάνει έκτρωση, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μιας και ο νόμος που ψηφίστηκε για απαγόρευση των αμβλώσεων δεν της επέτρεπε να τερματίσει την εγκυμοσύνη στην πολιτεία που μένει. Η ιστορία της έγινε γνωστή τρεις ημέρες μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να απαγορεύσει τις αμβλώσεις μετά την 6η εβδομάδα κύησης. Η μαιευτήρας-γυναικολόγος με έδρα την Ιντιανάπολη, Δρ. Caitlin Bernard, είπε ότι έλαβε μια κλήση από έναν συνάδελφό της στο Οχάιο, ο οποίος αναλαμβάνει την περίθαλψη θυμάτων κακοποίησης και ο οποίος της ζήτησε βοήθεια.

Στην Ιντιάνα δεν έχουν ακόμη απαγορευτεί ή περιοριστεί οι αμβλώσεις, αλλά είναι πιθανό να συμβεί όταν συγκληθεί ειδική συνεδρίαση της πολιτειακής συνέλευσης αργότερα αυτόν τον μήνα. Η γιατρός επισημαίνει ότι ο αριθμός ασθενών που επιθυμούν να κάνουν άμβλωση έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την απαγόρευση των αμβλώσεων σε όμορες πολιτείες. «Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι σε λίγες μόνο εβδομάδες δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να παρέχουμε αυτή τη φροντίδα», δήλωσε στο Columbus Dispatch. Η φρικτή υπόθεση έκανε ακόμα και πολιτικούς, υπέρμαχους των αμβλώσεων να συζητήσουν μια στάση πιο κοντά στα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών.

A 10-year-old girl is raped. The State forces her to remain pregnant and tells her to consider it an “opportunity.”

This isn’t Iran. This isn’t Gilead. This isn’t hypothetical.

This happened today in Ohio.

— Gavi Begtrup (@GaviBegtrup) July 1, 2022