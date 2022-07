Λογότυπο Ραφάλ: Νεύρα για τη… γαλοπούλα που τρέχει!

Σε… παραλήρημα έχει οδηγήσει τους Τούρκους η εξοπλιστική ενίσχυση της χώρας μας, με αναλυτές, δημοσιογράφους και φυσικά στελέχη του τουρκικού καθεστώτος να προσπαθούν να παρουσιάσουν την Ελλάδα ως επιθετική χώρα που έχει σχέδια εναντίον της Τουρκίας. Αφού επιχειρήματα και στοιχεία για επιθετικές ενέργειες της χώρας μας δεν διαθέτει, η Τουρκία επιδίδεται στη γνωστή της προπαγάνδα. Μάλιστα, η εφημερίδα Turkiye, γνωστό φερέφωνο του Ερντογάν, με δημοσίευμα της ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες πιλότοι στα νέα μαχητικά αεροσκάφη Rafale που έχει παραλάβει η χώρα μας και τα οποία τρέμουν οι Τούρκοι, έχουν ζωγραφίσει – ως είθισται – ένα λογότυπο.

🇹🇷🇬🇷 | #Turkey was humiliatingly targeted in the coat of arms prepared for the pilots of #Greece's Rafale warplanes. pic.twitter.com/YnvKtmcFhe

— The Turk Post (@TheTurkPost) June 30, 2022