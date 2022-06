Κίεβο τώρα – πόλεμος: Πολλές εκρήξεις στην πόλη, στο σημείο ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία

Στο Σεβεροντονέτσκ παραμένουν οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρώντας να στρέψουν και πάλι την πολεμική πλάστιγγα προς το μέρος τους λίγες ώρες αφότου οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν την πόλη. Οι επιθέσεις του ουκρανικού πυροβολικού υποχρέωσαν χθες Σάββατο τα ρωσικά στρατεύματα να αναστείλουν την επιχείρηση για την απομάκρυνση αμάχων από το εργοστάσιο χημικών στο Σεβεροντονέτσκ. Εν τω μεταξύ, ένας εκ των κορυφαίων συμβούλων του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι άνδρες των ουκρανικών ειδικών δυνάμεων εξακολουθούν να βρίσκονται στο Σεβεροντονέτσκ. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Ολεξίι Αρεστόβιτς ανέφερε ότι ουκρανοί κομάντος εξαπολύουν επιθέσεις κατά των ρώσων εισβολέων στην περιοχή.

Η Ουκρανία θα ανακτήσει όλες τις πόλεις που κατέλαβαν οι ρωσικές δυνάμεις, ανάμεσά τους και το Σεβεροντονέτσκ, που έπεσε χθες στα χέρια των Ρώσων, τόνισε νωρίτερα ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε βιντεοσκοπημένο βραδινό του μήνυμα, ο ουκρανός πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι η χώρα του επλήγη κατά τις τελευταίες 24 ώρες από 45 ρωσικούς πυραύλους και ρουκέτες, κάνοντας λόγο για κυνική απόπειρα της Μόσχας να κάμψει το ηθικό του ουκρανικού λαού. Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει ότι η τύχη του Ντονμπάς αποφασίζεται στην πόλη αυτή.

Το Σάββατο, έπειτα από μήνες βομβαρδισμών και αιματηρών συγκρούσεων, η στρατηγικής σημασίας πόλη της ανατολικής Ουκρανίας «έπεσε» ολοκληρωτικά, και μόνο το γειτονικό Λισιχάνσκ -όπου και επικεντρώνονται τώρα η μάχη- «χωρίζει» τη Ρωσία από τον πλήρη έλεγχο της επαρχίας Λουχάνσκ. Αμερικανοί αξιωματούχοι με άμεση γνώση των εκτιμήσεων των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών δηλώνουν υπό καθεστώς ανωνυμίας στο CNNi ότι οι ρωσικές δυνάμεις ανακτούν το πλεονέκτημα στην ανατολική Ουκρανία, καθώς έμαθαν από λάθη που έγιναν κατά τα αρχικά στάδια της εισβολής, περιλαμβανομένης της ανάγκης καλύτερου συντονισμού των αεροπορικών και χερσαίων επιθέσεων, καθώς και βελτιώσεων στις γραμμές ανεφοδιασμού.

Εκρήξεις σημειώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Σεβτσενκίβσκιι της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, αναφέρει σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα αίτια των εκρήξεων αυτών ή για το αν υπάρχουν απώλειες ή έχουν προκληθεί ζημιές. «Ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες – αργότερα», αναφέρει ο Κλίτσκο στην ανάρτησή του. «Διάσωση κατοίκων και απομάκρυνσή τους από δύο κτήρια», προσθέτει ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η ιστορική αυτή περιοχή, μια από τις κεντρικές του Κιέβου, φιλοξενεί πανεπιστήμια, εστιατόρια και αίθουσες τέχνης. Σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP, τέσσερις εκρήξεις ακούστηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Κίεβο. Ένα συγκρότημα κατοικιών κοντά στο κέντρο της πόλης επλήγη, με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά και να σχηματιστεί σύννεφο καπνού. Οι εκρήξεις σημειώθηκαν γύρω στις 06:30 (και ώρα Ελλάδος) και σύμφωνα με αυτούς δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για πιθανές απώλειες.

Το Κίεβο ανέφερε το Σάββατο πως για πρώτη φορά ρωσικά μαχητικά εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές και από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση κάνει λόγο για τουλάχιστον 20 αεροπορικές επιδρομές από τον λευκορωσικό εναέριο χώρο με στόχο κυρίως τη βόρεια περιφέρεια Τσερνίχιβ. «Αυτή είναι η πρώτη περίπτωση αεροπορικής επιδρομής στην Ουκρανία απευθείας από το έδαφος της Λευκορωσίας», αναφέρει το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας, κάνοντας λόγο για «πρόκληση της Ρωσικής Ομοσπονδίας προκειμένου να εμπλέξει περαιτέρω τη Λευκορωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας».

Η Βρετανία είναι έτοιμη να εγγυηθεί επιπλέον δάνεια της Παγκόσμιας Τράπεζας προς την Ουκρανία, ύψους 525 εκατομμυρίων δολαρίων, ανεβάζοντας τη συνολική δημοσιονομική υποστήριξη φέτος σε 1,5 δισεκ. δολάρια, δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον πριν από τη σύνοδο της G7 στη Γερμανία. «Η Ουκρανία μπορεί να νικήσει και θα νικήσει. Αλλά χρειάζεται την υποστήριξή μας για να το κάνει. Τώρα δεν είναι η ώρα να εγκαταλείψουμε την Ουκρανία», αναφέρει ο Μπόρις Τζόνσον σε δήλωσή του.

Η Ουκρανία έχει δεχθεί κύμα πυραυλικών επιθέσεων -περισσότερες από 40 επιδρομές- το τελευταίο 24ωρο. Το Γενικό Επιτελείο του ουκρανικού στρατού ανακοίνωσε ότι σημειώθηκαν βομβαρδισμοί γύρω από το Χάρκοβο και οι Ρώσοι προσπάθησαν να εξαπολύσουν επίθεση κοντά στον οικισμό Ούντα, βόρεια του Χαρκόβου, αλλά «αποκρούστηκαν αποφασιστικά» από τους Ουκρανοούς στρατιώτες. Βόρεια του Σλοβιάνσκ, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι συνεχίζονται οι μάχες σε περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εδώ και μήνες. Οι Ρώσοι χρησιμοποίησαν πυροβολικό και αεροπορικές επιδρομές εναντίον ουκρανικών θέσεων περίπου 20 χιλιόμετρα βόρεια της πόλης.

Στο νότιο μέτωπο, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι μια ρωσική επίθεση για την ανάκτηση του εδάφους που είχε χαθεί προηγουμένως στη Χερσώνα αποκρούστηκε. Οι ουκρανικές δυνάμεις προωθούνται στη Χερσώνα, με περιορισμένη επιτυχία, από την περιοχή του Μικολάιβ. Ο δήμαρχος της πόλης Μικολάιβ, Ολεξάντρ Σιενκεβιτς, δήλωσε πως σημειώθηκαν εκρήξεις στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Την Παρασκευή, προέτρεψε «όλους όσοι θέλουν να παραμείνουν ζωντανοί να εγκαταλείψουν την πόλη» και είπε ότι «βομβαρδίζεται κάθε μέρα», με 111 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής. Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας δήλωσε ότι πολλοί από τους πυραύλους που έπληξαν το τελευταίο 24ωρο τη χώρα εκτοξεύτηκαν από τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας.

