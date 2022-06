Νιγηριανός γερουσιαστής – νεφρό: Μετέφερε 15χρονο στο Λονδίνο για να του πάρουν τα όργανα

Σάλος έχει προκληθεί στη Βρετανία αλλά και στη Νιγηρία σχετικά με υπόθεση που έχει να κάνει με την αρπαγή οργάνων από 15χρονο έφηβο την οποία φέρεται να είχε οργανώσει ένας Νιγηριανός γερουσιαστής και η σύζυγός του. Όπως μεταδίδει η Daily Μail, η υπόθεση ξεσκεπάστηκε χάρις σε έναν γιατρό ο οποίος αρνήθηκε να προχωρήσει σε διαδικασία αφαίρεσης νεφρού από έναν νεαρό άνδρα ο οποίος μετέβη στο Λονδίνο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πίσω από τη μεταφορά του 15χρονου στο Λονδίνου από το Λάγος φέρεται να βρίσκεται ο πρώην αντιπρόεδρος της Νιγηρίας και η σύζυγός του, μιας και η κόρη τους πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Την ίδια στιγμή ο γιατρός κρίθηκε ύποπτος σχετικά με το εάν το θύμα γνώριζε ότι θα γινόταν δότης αλλά και εάν η ηλικία που αναγραφόταν στο διαβατήριό του ήταν αληθινή.

Ο 60χρονος Ike Ekweremadu και η 55χρονη σύζυγός του κατηγορούνται ότι μετέφεραν τον άστεγο νεαρό στη Μεγάλη Βρετανία προκειμένου να μεταμοσχεύσουν τα όργανά του στην κόρη τους που πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια. Σύμφωνα με το δικαστήριο στον 15χρονο δόθηκε το διαβατήριο ενός 41χρονου άνδρα προκειμένου να ταξιδέψει στη Γηραιά Αλβιόνα. Ο νεαρός, όπως ανέφερε το δικαστήριο δεν γνώριζε ότι θα βρισκόταν στη Βρετανία για να δωρίσει το νεφρό του. Έγινε γνώστης της κατάστασης όταν έκλεισε ραντεβού σε νοσοκομείο του Λονδίνου. Στη βρετανική πρωτεύουσα έφτασε τον Φεβρουάριο και είχε μία σειρά από ραντεβού σχετικά με τη δωρεά του νεφρού του. Ο Ekweremadu είναι γερουσιαστής και για χρόνια είχε ασχοληθεί με τη δικηγορία. Η σύζυγός του είναι γιατρός και ακαδημαϊκός ενώ πιστεύεται πως οι δυο τους έχουν τέσσερα παιδιά. Το ζευγάρι αρνείται τις κατηγορίες ότι διακίνησε τον 15χρονο.

