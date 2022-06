Ηλεκτρικό αυτοκίνητο έπεσε από τον 3ο: Τραγωδία στη Σαγκάη

Τον θάνατο δύο ανθρώπων προκάλεσε η πτώση ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου της κινεζικής εταιρείας Nio, όταν έπεσε από τον τρίτο όροφο των εγκαταστάσεών της στη Σαγκάη. Ένα μέλος του προσωπικού και ένας συνεργάτης από άλλη εταιρεία έχασαν επί τόπου τη ζωή τους. Μετά το συμβάν η Nio ξεκίνησε επείγουσα έρευνα για την αιτία σε συνεργασία με κυβερνητικούς αξιωματούχους. Η περιοχή του τρίτου ορόφου από όπου έπεσε το αυτοκίνητο θεωρείται εκθεσιακός χώρος, χώρος δοκιμών ή χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων.

«Η εταιρεία μας συνεργάστηκε με το τμήμα δημόσιας ασφάλειας για να ξεκινήσει η έρευνα και η ανάλυση των αιτιών του ατυχήματος. Με βάση την ανάλυση της κατάστασης στο σημείο, μπορούμε αρχικά να επιβεβαιώσουμε ότι επρόκειτο για ατύχημα (που δεν προκλήθηκε από το όχημα)» ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η οποία εξέφρασε τη θλίψη της για τις ανθρώπινες απώλειες.

Terrible story of two test drivers at #China’s electrical vehicle manufacturer NIO being killed when a car somehow smashed out of a building and came crashing down from a great height. pic.twitter.com/4ZNI2t7LqZ

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) June 23, 2022