Καύσωνας Πέμπτη 23/6: Έρχονται 40άρια και αφρικανική σκόνη αύριο

Ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού επηρεάζει ήδη και την Ελλάδα, καθώς οι θερμοκρασίες «χτυπούν» κόκκινο σε όλη τη νότια Ευρώπη, με την ΕΜΥ να έχει προειδοποιήσει από προχθές με έκτακτο δελτίο. Ένας χάρτης που ανέβασε στο twitter η ευρωπαϊκή υπηρεσία Copernicus αποτυπώνει την πορεία του καύσωνα τις επόμενες μέρες, με την Ελλάδα να είναι… μέσα στις χώρες που θα βιώσουν συνθήκες καύσωνα.

Με το ισχυρό θερμό «κύμα» καύσωνα να κορυφώνει αύριο τη δράση του και να δίνει τη σκυτάλη σε επικίνδυνα μπουρίνια, αναμένεται να κυλήσουν τα επόμενα 24ωρα. Την Πέμπτη θα φτάσουμε τους 39 βαθμούς και τοπικά στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την κεντρική Μακεδονία τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στο βίντεο διακρίνεται η κορύφωση του πρώτου κύματος την Πέμπτη και ακολούθως διακρίνεται η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας την Παρασκευή και το Σάββατο. Το ισχυρό «κύμα» ζέστης μικρής γενικά διάρκειας προβληματίζει περισσότερο για τον υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε συνδυασμό και με τις ισχυρές καταιγίδες που θα εκδηλωθούν την Πέμπτη το απόγευμα στα βορειοανατολικά. Στην Αθήνα προβλέπεται σχεδόν αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 35 και 39 βαθμών Κελσίου.

Part of southern Europe is about to suffer the first #heatwave of the #summer of 2022

Associated with♨️, a new #SaharanDust storm will deteriorate #AirQuality in southern 🇫🇷, 🇮🇹, Balearic Islands 🇪🇸 & the Balkan Peninsula

⬇️@CopernicusECMWF Aerosol forecasting for 21 to 25 June pic.twitter.com/AEaOBEYV8N

— Copernicus EU (@CopernicusEU) June 21, 2022