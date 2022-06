Γκόρντον Μπράουν – Πούτιν: «Με απείλησε ανοικτά»

Αίσθηση προκαλούν οι αποκαλύψεις του Γκόρντον Μπράουν, ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν τον είχε απειλήσει ανοικτά στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη Μόσχα το 2006. Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας κατηγόρησε τη Δύση για την αποτυχία της να ορθώσει ανάστημα στον Ρώσο πρόεδρο επί χρόνια πριν την εισβολή στην Ουκρανία.

O Μπράουν, που ήταν πρωθυπουργός της Βρετανίας από το 2007 μέχρι το 2010, επέστησε την προσοχή στο γεγονός ότι 150 χώρες δεν επέβαλαν κυρώσεις στη Ρωσία για τον πόλεμο που εξαπέλυσε στην Ουκρανία. «Δεν είχα καμία ψευδαίσθηση αναφορικά με το τι ήταν ο Πούτιν», δήλωσε σε συνέντευξή στο The Telegraph Magazine.

Αναφερόμενος σε μια επίσημη επίσκεψή του στο Κρεμλίνο το 2006 ως υπουργός Οικονομικών την εποχή εκείνη της Βρετανίας ο Μπράουν συνέχισε: «Με έβαλαν να καθίσω σε ένα πολύ χαμηλό κάθισμα, ώστε να τον κοιτάζω από χαμηλά. Είναι σίγουρα σχετικά μικρόσωμος άνδρας και φορά αυτά τα παπούτσια με τα ψηλά τακούνια. Τέλος πάντων, εκείνη τη μέρα έβγαλε έξω κάποιες κάρτες κι άρχισε να διαβάζει όλες τις πληροφορίες που είχε για μένα, σαν να ήθελε να αποδείξει ότι γνώριζε περισσότερα για μένα απ’ όσα εγώ ο ίδιος. Όταν λένε λοιπόν ορισμένοι ότι ο Πούτιν έχει αλλάξει και τώρα μόνον απειλεί, σας λέω ότι με απειλούσε από τότε».

Ο Μπράουν θεωρεί ότι η μόνη γλώσσα που καταλαβαίνει ο Πούτιν είναι εκείνη της ισχύος, «μιας αδιάλλακτης και ανυποχώρητης επίδειξης δύναμης». «Το μόνο πράγμα που καταλαβαίνει ο Πούτιν είναι η δύναμη», λέει. «Την αδυναμία θα την εκμεταλλευτεί, είναι οπορτουνιστής στη νιοστή».

Και υπογράμμισε ότι η αδράνεια που επέδειξε η Δύση απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας στην Κριμαία το 2014, η οποία έλαβε χώρα ενώ πρωθυπουργός της Βρετανίας ήταν ο συντηρητικός Ντέιβιντ Κάμερον, «επέτρεψε στον Πούτιν να σκεφτεί ότι θα μπορούσε να τη γλιτώσει και με νέες εισβολές». Σε άλλη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο Γκόρντον Μπράουν σε εκπομπή του BBC επέκρινε τις 150 χώρες που δεν επέβαλαν κυρώσεις κατά της Ρωσίας μετά την εισβολή της στην Ουκρανία και υποστήριξε ότι η αποτυχία της Δύσης να αντιμετωπίσει την παγκόσμια φτώχεια ήταν μια από τις αιτίες γι’ αυτό.

