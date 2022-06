Αποκεφαλισμένη έγκυος: Φρικτό έγκλημα στο Ιλινόις, μία σύλληψη

Μια 22χρονη έγκυος βρέθηκε αποκεφαλισμένη, λίγες εβδομάδες πριν το baby shower που είχε σχεδιάσει η οικογένειά της. Την Liese Dodd, η οποία ήταν οκτώ μηνών έγκυος στο πρώτο της παιδί, ανακάλυψε η μητέρα της στο διαμέρισμά της στο Ιλινόις, την Πέμπτη, ενώ το κεφάλι της βρέθηκε σε κάδο απορριμμάτων έξω από το κτίριο, σε μια δολοφονία που η αστυνομία χαρακτήρισε «αποτρόπαια». Ο πρώην σύντροφος της Dodd, Deundrea Holloway, 22 ετών, συνελήφθη ως ύποπτος για τη δολοφονία της. Η Dodd, η οποία αποκαλούσε στοργικά το αγέννητο παιδί της «my little bean», ήταν ένα «λαμπερό φως που νοιαζόταν για όλους», ανέφερε η οικογένειά της.

Η μητέρα της, Heidi Noel, δήλωσε ότι σχεδίαζαν ένα baby shower για την 22χρονη στο τέλος αυτού του μήνα – και συγκέντρωναν δώρα πριν τη γέννα, στα τέλη Ιουλίου. Η Noel, η οποία σχεδιάζει τώρα την κηδεία της κόρης και της εγγονής της, δήλωσε ότι είχε στείλει τις προσκλήσεις και η οικογένεια συγκέντρωνε δώρα. Όπως εξήγησε, ο Holloway δεν ήταν πατέρας του μωρού, αλλά το ζευγάρι είχε μια σχέση on-and-off εδώ και δύο χρόνια. «Σχεδιάζαμε το baby shower για το τέλος του μήνα», δήλωσε στο KMOV. «Είχα μόλις στείλει προσκλήσεις το προηγούμενο Σάββατο. Ήμασταν ενθουσιασμένοι και μαζεύαμε τα πράγματα που χρειάζεσαι για να κάνεις ένα μωρό».

NEW AT 6: 22-year-old mother to be, Liese Dodd, was beheaded in her own home in Alton, Illinois. One day since her ex-boyfriend was charged in her murder, we're hearing for the first time from Dodd's mother. @kmov pic.twitter.com/aCt2Q3svHo

