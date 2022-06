Πογκμπά – Μουρίνιο: Αυτός είναι ο λόγος της κόντρας

Αποκαλύψεις για την κόντρα του με τον Ζοσέ Μουρίνιο, έκανε ο Πολ Πογκμπά. Στο ντοκιμαντέρ «The Pogmentary» που προβάλλεται από την πλατφόρμα του Amazon Prime και αφορά την καριέρα του, ο Γάλλος μέσος ανέφερε το επεισόδιο που είχε με τον Πορτογάλο τεχνικό την περίοδο που ήταν στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναφέροντας πως ο Μουρίνιο πήρε μία φωτογραφία από παπαράτσι που απαθανάτισαν τον Πογκμπά με την σύζυγό του σε στιγμές χαλάρωσης στο Μαϊάμι. Ο Πογκμπά βρισκόταν εκεί για να κάνει θεραπείες μετά από τραυματισμό στο πόδι, αλλά το ότι περνούσε και μερικές ήρεμες στιγμές με την σύζυγό του, δεν άρεσαν καθόλου στον Μουρίνιο, ο οποίος της έστειλε στον Ραϊόλα για να του κάνει παράπονα…

«Ολα άρχισαν όταν τραυματίστηκα. Αποφάσισα να πάω στο Μαϊάμι για θεραπείες μαζί με την σύζυγό μου. Παπαράτσι με τράβηξαν φωτογραφίες με την σύζυγό μου και ο Μουρίνιο τις πήρε και τις έστειλε στον Ραϊόλα. Δεν μου άρεσε καθόλου. Και γι’ αυτό του είπα: είσαι σοβαρός; Εχω τραυματιστεί κι έρχομαι για προπόνηση τρεις φορές την ημέρα. Ποιος νομίζεις ότι είμαι; δεν είμαι σαν τους άλλους παίκτες» λέει στο ντοκιμαντέρ ο Πογκμπά. Από τότε, όπως αποκάλυψε, υπήρχαν αρκετά επεισόδια μεταξύ τους μέχρι που ο Μουρίνιο απομακρύνθηκε από τον πάγκο τον χειμώνα του 2018. Πριν από αυτό είχε αφαιρέσει το όνομα του Πογκμπά από τους αρχηγούς της ομάδας, ενώ μπροστά στους συμπαίκτες του, φέρεται να τον αποκάλεσε ως έναν «ιό» μέσα στον σύλλογο λόγω της κακής του απόδοσης.

«Η κόντρα μου με τον Μουρίνιο ήταν κάτι καινούργιο για μένα. Δεν είχα συνηθίσει να έχω προβλήματα με τους προπονητές μου. Πάντως αν τον συναντούσα τώρα θα αστειευόμουν μαζί του. Δεν κρατάω κακία σε κανέναν».

Pogba on Jose Mourinho: “It started when I got injured. I said I was going to Miami to do rehabilitation. A paparazzi took a photo of Zulay and me. Jose sent the picture to Mino. I didn’t like that at all. He said he’s on holiday when we are working like b*stards.” [@PrimeVideo] pic.twitter.com/okGmqpt3ut

— United Zone (@ManUnitedZone_) June 17, 2022