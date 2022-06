Ο Μητσοτάκης στην πιτσαρία: Η φωτογραφία από την Καλαμάτα που έφτασε ως το Βέλγιο

Στην Καλαμάτα περιόδευσε χθες ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και είχε την ευκαιρία να συναντηθεί από κοντά και με κατοίκους της περιοχής. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε χθες τρεις σημαντικές αποφάσεις για την αναβάθμιση των υποδομών της Καλαμάτας και ευρύτερα της Πελοποννήσου: Η πρώτη παρέμβαση αφορά στην αναβάθμιση και επέκταση του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη μέσω ΣΔΙΤ, προϋπολογισμού 252 εκατομμυρίων ευρώ. Η δεύτερη αφορά στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», όπως έχει γίνει με πολλά περιφερειακά αεροδρόμια, με σκοπό τη ριζική αναβάθμιση των υποδομών του. Η τρίτη παρέμβαση αφορά στην ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του βιολογικού καθαρισμού, ενός σημαντικού έργου κόστους περίπου 15 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περπάτησε στη συνέχεια στο κέντρο της Μεσσήνης, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με κατοίκους και καταστηματάρχες. Αυτό που τράβηξε την προσοχή των social media ήταν μια φωτογραφία του πρωθυπουργού σε πιτσαρία της πόλης και η τρυφερή συνομιλία του με εργαζόμενη στο κατάστημα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει με την εργαζόμενη, ενώ της κρατά το χέρι, προφανώς για να την ενθαρρύνει στη σκληρή δουλειά που επέλεξε, και συνομιλεί μαζί της.

«Ο Έλληνας πρωθυπουργός ερωτεύτηκε σε τοπική πιτσαρία»

Τη φωτογραφία εντόπισε πρώτη μια σατιρική στήλη της βελγικής εφημερίδας «The Brussels Times», με την ονομασία Le Chou News. «Ο Έλληνας πρωθυπουργός ερωτεύτηκε σε τοπική πιτσαρία» σχολιάζει η στήλη, γνωστή για τα περιπαικτικά σχόλια για πρωθυπουργούς και ηγέτες.

Greece’s Prime Minister Falls In Love At His Local Pasta Restaurant pic.twitter.com/DKYwVwfp5P — Le Chou News (@LeChouNews) June 16, 2022

Το Le Chou News ειδικεύεται στην πολιτική σάτιρα, στην είδηση που κρύβεται πίσω από το προσκήνιο. Για παράδειγμα, ανήρτησε χθες μια φωτογραφία στην οποία ο Ζελένσκι βρίσκεται στην αγκαλιά του Μακρόν, αλλά στο βλέμμα του Ουκρανού προέδρου κρύβεται η καχυποψία. Και το σχόλιο του Le Chou News: «Αν δώσεις το Ντονμπάς, εγώ θα δώσω το όνομά σου σε ένα think tank», του λέει ο Μακρόν στο αυτί.

‘If You Give Up Donbas I’ll Name A Think-Tank After You,’ Macron Whispers In Zelenskyy’s Ear pic.twitter.com/D9e9I6x0lz — Le Chou News (@LeChouNews) June 16, 2022

Η ίδια στήλη ειρωνεύεται τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ: «Ο Σαρλ Μισέλ προσπαθεί να προλάβει τον Μακρόν, τον Σολτς και τον Ντράγκι, γιατί έχασε το τρένο του Κιέβου», γράφει.