Δήμος Αθηναίων: Πάνω από 70 εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο

Πρόγραμμα

Σάββατο 18 Ιουνίου 2022

21.00| Πλατεία Βικτωρίας

Τα Πέρα Πλάσματα alive

Τα Πέρα Πλάσματα σε 80’s avant garde ατμοσφαιρικά rock μουσικά ηχοτρόπια με πολυφωνικά ρεφρέν.



20.30| Γήπεδο Κονίστρας, Πετράλωνα

«Το κλειδί της μουσικής πολιτείας»

Παιδικό μιούζικαλ από την θεατρική ομάδα ΤΑ ΜΗΛΑΡΑΚΙΑ σε σκηνοθεσία Aνδριανής Μπαρτσώτα.

Τα παιδιά γνωρίζονται με τη μουσική και μαθαίνουν τη μουσική ορολογία της. Οι νότες ζωντανεύουν και μαγεύουν με τις μελωδίες τους μέσα από το πιο διασκεδαστικό τρόπο, το θέατρο και τη μουσική.

Κυριακή 19 Ιουνίου 2022

21.00| Γήπεδο Κονίστρας, Πετράλωνα

«Μια παρέα είμαστε»

Μουσική παράσταση με τους Γιάννη Νικολάου, Δέσποινα Αδάμη, Τάσο Ζαφειρίου και Χρύσα Κωττάκη.

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022



21.00| Γήπεδο Κονίστρας, Πετράλωνα

Νεκτάριος Σφυράκης live@Athens 2022

Τρίτη 21 Ιουνίου 2022



21.00| Γήπεδο Κονίστρας, Πετράλωνα

Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων

21.00| Πλατεία Κουμουνδούρου

Παπαδιαμάντης: Αφηγήσεις απ’ τον Γιώργο Καραμίχο

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

21.00| Κήπος Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Petros Klampanis Trio

Μουσική παράσταση με τον μπασίστα, συνθέτη, μουσικό του κόσμου Πέτρο Κλαμπάνη.

O Πέτρος Κλαμπάνης και οι συνεργάτες του, ο πολυοργανίστας και παραγωγός Θωμάς Κωνσταντίνου και ο πιανίστας και συνθέτης Σπύρος Μάνεσης σε ένα πρόγραμμα βασισμένο σε δικές τους μουσικές και συνθέσεις. Μουσικές προσμίξεις, όπου η world μουσική συναντά την jazz και τους παραδοσιακούς ήχους της ανατολικής Μεσογείου.

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

21.00| Πλατεία Κουμουνδούρου

Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής

21.00| Κήπος Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Συναυλία με την Irene Skylakaki

Ένα χρόνο μετά την τελευταία της ζωντανή εμφάνιση, η Irene Skylakaki θα μας αφηγηθεί ιστορίες, αφοπλιστικούς στίχους, απαλές μελωδίες και indie και folk-rock ρυθμό.

20.30| Θέατρο Γκράβας

«Υπηρέτης δυο Αφεντάδων»

Παιδική θεατρική παράσταση του Κάρλο Γκολντόνι σε διασκευή- σκηνοθεσία Τούλας Ζαχαριουδάκη.

Ένα διασκεδαστικό, ευχάριστο και διδακτικό έργο με κυρίαρχο στοιχείο το γέλιο, που αναδεικνύει πως οι ασήμαντοι και ταπεινοί μπορούν να θριαμβεύσουν αν έχουν εξυπνάδα και τόλμη.

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022



21.00| Θέατρο Γκράβας

«1922-2022: Εκατό χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή. Τραγούδια μνήμης, διαμαρτυρίας και κοινωνικής ταυτότητας»

Μια μουσικοθεατρική παράσταση αφιερωμένη στη μικρασιάτικη μουσική, που έχει αγαπηθεί και εξελιχθεί με χίλιους τρόπους. Ένα συνονθύλευμα ακουσμάτων από επιθεωρησιακά τραγούδια, καντάδες με βαλκανικές επιρροές, ρεμπέτικα με ρυθμούς χορευτικούς και αμανέδες. Ερμηνεύουν: Τίνα Τράκου και Νίκος Κρητικός.

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

21.00| Κήπος Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων

«Μαζί»: Ρίτα Αντωνοπούλου – Μανόλης Ανδρουλιδάκης

Μία μουσικοθεατρική παράσταση, ένα σμίξιμο λόγου και μουσικής με θέμα τη δύναμη του «μαζί» και τραγούδια που υμνούν την αφύπνιση της ψυχής, τον έρωτα και την αισιοδοξία.

21.00| Θέατρο Γκράβας

«Από τη Σμύρνη έρχομαι να βρω παρηγοριά»: Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Το Λαογραφικό Εργαστήρι ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ σε ένα ιδιαίτερο και πλούσιο αφιέρωμα στη Μικρασία και τον Ελληνισμό της με χορούς, τραγούδια και δρώμενα από 50μελή ομάδα χορευτών και μουσικών, μικρών και μεγάλων, καθώς και δραματοποιημένα αποσπάσματα από έργα Μικρασιατών λογοτεχνών, προβολή εικόνων και μικρασιάτικα φιλέματα.

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022



21.00| Κήπος Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Athens Big Band featuring Alex Affolter: An evening of swing!

Συναυλία με τη Big Band Δήμου Αθηναίων και τον Αλέξανδρο Willem Affolter.

21.00| Πλατεία Κουμουνδούρου

Συναυλία με τον Λευτέρη Γρηγορίου και Τα Κρουστά της Τάκη

Μία multiethnic γιορτή, όπου τα αφρικάνικα και ελληνικά κρουστά συναντούν την άρπα ngoni, τη γκάιντα κ την τσαμπούνα.

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

21.00| Κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων

«Αλίμονο σ’ αυτούς που δεν αγάπησαν»

Μία μουσική διαδρομή με τον Κωστή Χρήστου, την Ελένη Ροδά, την Λιζέτα Νικολάου και τον Γιάννη Θωμόπουλο από τη δεκαετία του ’70, την εποχή των μπουάτ της Πλάκας, μέχρι και σήμερα. Παρουσιάζει ο συγγραφέας Κώστας Παπασπήλιος.

21.00| Άλσος Προμπονά

Συναυλία με την Ιουλία Καραπατάκη

Τρίτη 28 Ιουνίου 2022

21.00| Θέατρο Γκράβας

“The party goes on”

Συναυλία με τον Πασχάλη. Special guest η Μπέσσυ Αργυράκη

Ένα μουσικό πάρτι με τις μεγαλύτερες επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών. Μαζί τους στην κιθάρα και στο τραγούδι ο STELIOS MAC.

21.00| Άλσος Προμπονά

Συναυλία με τον Μανώλη Κονταρό

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

20.30| Κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων

«Θεομύθοι του Ολύμπου»

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια, με καρτουνίστικες φιγούρες και χαρούμενη διάθεση. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο, «παίζει» με τους 7 μύθους των Θεών του Ολύμπου. Σκηνοθετημένη σύμφωνα με τις αρχές του θεατρικού παιχνιδιού, φέρνει τα παιδιά σε επαφή με μύθους και ερωτήματα γύρω από τη φύση, τη συμπεριφορά του ανθρώπου και του κόσμου.

21.00| Άλσος Προμπονά

«1922 – 2022: 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή»

Μουσική παράσταση με τη Στέλλα Κονιτοπούλου, η οποία θα ερμηνεύσει τραγούδια της Μικρασίας από τον ανεξάντλητο μουσικο-ποιητικό πλούτο της μουσικής μας παράδοσης, που αναφέρονται στα κλέη και τα πάθη του Μικρασιατικού Ελληνισμού.

Συμμετέχουν μέλη της χορευτικής ομάδας «Χοροαχλιστός» και ο ηθοποιός θεάτρου Θοδωρής Κατσικαλούδης που θα αποδώσει σύντομα μουσικο-λαογραφικά σχόλια για τα τραγούδια και τους χορούς. Το πρόγραμμα της παράστασης είναι διανθισμένο με επιλεγμένα ιστορικά και λογοτεχνικά κείμενα, αυθεντικές προσωπικές μαρτυρίες Ελλήνων προσφύγων της Μ. Ασίας που συγκλονίζουν και προβολή φωτογραφικών και κινηματογραφικών ντοκουμέντων.

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

20.30| Άλσος Προμπονά

«Προμηθέας και Επιμηθέας»

Μια πρωτότυπη παιδική θεατρική παράσταση βασισμένη στον αρχαίο ελληνικό μύθο σε σκηνοθεσία Θανάση Αλφόνσο. Παίζουν οι ηθοποιοί: Θανάσης Αλφόνσο, Ιούλιος Καίσαρας Αθανασίου, Σπύρος Στελιανέσης, Βίκυ Θεοφανάκη, Μαρίνα Λυσάνδρου. Αφηγείται ο Σπύρος Μπιμπίλας.

21.00| Κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων

«Τίνος είσαι εσύ;»

Θεατρική παράσταση από την ομάδα Vice Versa σε σκηνοθεσία Αγγελικής Γκιργκινούδη

1922 – 2022. Προσφυγιά τότε και τώρα. Μαρτυρίες, κείμενα και μουσικές μπλέκονται σε μια αντιπολεμική παράσταση που ασχολείται με την περιπλάνηση των ανθρώπων, τις παλιές και τις καινούριες πατρίδες. Παίζουν οι ηθοποιοί: Άγγελος Αγγέλου, Κύριλλος Γομπριάλ, Ελένη Άμπια Νζάνγκα, Γκρέις Νουόκε, Μαντώ Παπαρρηγοπούλου και Σάκης Πολύζος.

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

21.00| Άλσος Προμπονά

«Και του καιρού και πάντα»

Συναυλία με τον Γιώργο Νικηφόρου Ζερβάκη

Ο Γιώργος Νικηφόρου Ζερβάκης, ένας από τους πιο εκφραστικούς ερμηνευτές και ανήσυχους δημιουργούς υπόσχεται να μας παρασύρει με μουσικές που διασταυρώνονται, που δίνουν την αίσθηση μιας rock συναυλίας και του καλοκαιρινού γλεντιού με ενέργεια και ηλεκτρισμό, σε ένα πρόγραμμα με παλιότερα τραγούδια του, αλλά και καινούργια από τον επερχόμενο δίσκο του. Ένας καλλιτέχνης που πατάει γερά στην παράδοση, χρωματίζοντάς τη με σημερινά ηχοχρώματα και ιδέες, αποφεύγοντας την απλή επανάληψη του παρελθόντος.

21.00| Κήπος Κεντρικής Βιβλιοθήκης Δήμου Αθηναίων

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής»

Θεατρικός μονόλογος σε σκηνοθεσία- ερμηνεία Δημήτρη Βερύκιου.

Το έργο, από το ομώνυμο κεφάλαιο του κορυφαίου έργου Αδελφοί Καραμάζοφ του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι είναι ένα αριστούργημα με διαχρονική αξία, βαθύτατα νοήματα και αλήθειες για την ατομικότητα αλλά και τη συλλογική συνείδηση, για την έννοια της ελεύθερης βούλησης, της ελευθερίας και της αγάπης.

Συμμετέχει ο μουσικός Σταύρος Παργινός (βιολοντσέλο).

Σάββατο 2 Ιουλίου 2022

21.00| Πλατεία Κουμουνδούρου

Μήδεια του Ευριπίδη σε σκηνοθεσία Αλίκης Δανέζη από την Εφηβική Θεατρική Ομάδα «Εμείς και Εμείς»

Μια ομάδα νεαρών κοριτσιών 10-13 χρονών, σαν μια ροκ/πανκ μπάντα, παρουσιάζει το αριστούργημα του Ευριπίδη και θέτει προβληματισμούς, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές πτυχές της γυναικείας φύσης, τη δύναμή της αλλά και την ευαισθησία της.

21.00| Άλσος Παγκρατίου

Συναυλία με το συγκρότημα USURUM

Με ανανεωμένο ήχο και νέα σύνθεση, οι Usurum θα εμφανιστούν στο πιο urban θέατρο της πόλης στη μέση του καλοκαιριού! Στο live θα παρουσιάσουν τραγούδια από τη μέχρι τώρα δισκογραφία τους, ενώ θα ακουστούν και νέα ακυκλοφόρητα κομμάτια τους.

21.00| Άλσος Προμπονά

Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων

Κυριακή 3 Ιουλίου 2022

21.00| Άλσος Παγκρατίου

«Το Άλσος Παγκρατίου μια σκηνή της πόλης»

Συναυλία με τα συγκροτήματα J Sinoband και Sailing Driftwood

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022



20.30| Άλσος Παγκρατίου

«Θεομύθοι του Ολύμπου»

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια, με καρτουνίστικες φιγούρες και χαρούμενη διάθεση. Βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο «παίζει» με 7 μύθους των Θεών του Ολύμπου. Σκηνοθετημένη σύμφωνα με τις αρχές του Θεατρικού Παιχνιδιού, φέρνει τα παιδιά σε επαφή με μύθους και ερωτήματα γύρω από τη φύση, τη συμπεριφορά του ανθρώπου και του κόσμου.

21.00| Πλατεία Αυδή, Μεταξουργείο

Swinging with the Athens Big Band!

Συναυλία με τη Big Band Δήμου Αθηναίων

Τρίτη 5 Ιουλίου 2022

21.00|Θέατρο Γκράβας

«Όνειρο ήταν μα δεν το λησμονάμε»

Συναυλία – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τη Δημοτική Αθηναϊκή Χορωδία & Μαντολινάτα «Ο Διονύσιος Λαυράγκας» και τη Δημοτική Αθηναϊκή Εστουντιαντίνα Σμύρνης και Κωνσταντινουπόλεως «Ο Παναγής Βαϊνδιρλής – Τα Πολιτάκια».

Συμμετέχουν ο Μπάμπης Τσέρτος, η Άννα Ματσούκα, η Θέλμα Καραγιάννη και η Νατάσα Χριστοφιλάκη.

21.00| Άλσος Παγκρατίου

«Ένα σεργιάνι στις γειτονιές της Αθήνας»

Μουσική παράσταση με το μουσικό σχήμα One Note Stand

Με σύγχρονη άποψη και jazzy swing ύφος, παλιές και νέες αγαπημένες μελωδίες, ελληνικά τραγούδια που περιγράφουν τις ομορφιές και τα τοπία του Αθήνας, μας πάνε βόλτα κάτω από το φως του καλοκαιρινού αττικού ουρανού στις γειτονιές της πόλης.

Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022

21.00| Άλσος Παγκρατίου

Monsieur Minimal Easteria Full Band Live Project

Ένα απελευθερωτικό Easteria Full band Live show με τον Monsieur Minimal. Μεγάλες επιτυχίες αλλά και μερικές ανατρεπτικές διασκευές, σύμφωνα με τον vintage ήχο των δύο τελευταίων άλμπουμ του.

21.00|Θέατρο Γκράβας

«Κύκλε εσύ του έρωτα»

Μουσική παράσταση με θεατροποιημένη ποίηση του Άγγελου Μοσχονά. Ερμηνεύει η Νάντια Καραγιάννη.

21.00| Λόφος Λαμπράκη

«HOMO POËTICUS –Συναντήσεις»

Μουσική παράσταση της συνθέτριας Μάρθα Μεναχέμ με συνθέσεις από την προσωπική της δισκογραφία, αλλά και τραγούδια από έργα σπουδαίων Ελλήνων συνθετών, ποιητών και στιχουργών.

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022

21.00| Θέατρο Γκράβας

«Τα τέσσερα πόδια του τραπεζιού» του Ιάκωβου Καμπανέλλη

Θεατρική παράσταση από το Θέατρο Πρόβα, σε σκηνοθεσία Παντελή Παπαδόπουλου

Η διαχρονική, κωμικοτραγική, κοινωνική σάτιρα του Ιάκωβου Καμπανέλλη με πρωταγωνιστές τη Μαίρη Ραζή και τον Σωτήρη Τσόγκα.

21.00| Πλατεία Αγίου Ελευθερίου, Αχαρνών

«Η καρδιά μου τραγουδά τη Μεσόγειο»: Συναυλία με την Κωνσταντίνα

Ένα μουσικό οδοιπορικό με παραδοσιακά τραγούδια της Μεσογείου, από την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Γαλλία, την Αλγερία, την Τυνησία, το Ισραήλ, την Ελλάδα και την Κύπρο.

20.30| Λόφος Λαμπράκη

«Αισωπομαχίες»

Παιδική θεατρική διαδραστική παράσταση από την ομάδα «Μικρός Νότος»

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

21.00| Πεζόδρομος Φωκίωνος Νέγρη (στο ύψος της Δημοτικής Αγοράς Κυψέλης)

Συναυλία με τη Νεφέλη Φασούλη

Ένα χρόνο μετά την κυκλοφορία του πρώτου της προσωπικού άλμπουμ «ο Κόσμος σου», η Νεφέλη Φασούλη υποδέχεται τους φίλους της σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και ανατροπές με όλα τα τραγούδια που αγαπήθηκαν και πολλά ακόμα που ερμηνεύει μοναδικά.

21.00| Λόφος Λαμπράκη

Αφιέρωμα στον Γιώργο Ζαμπέτα

Ερμηνεύουν: Ελένη Ροδά, Γιώργος Γιαννόπουλος, Δημήτρης Κανέλλος και Γιώργος Ζαμπέτας ο νεότερος.

Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

21.00| Λόφος Λαμπράκη

Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων

Κυριακή 10 Ιουλίου 2022

21.00| Λόφος Λαμπράκη

«Το τραγούδι όμως μένει». Συναυλία με την Χριστίνα Μαραγκόζη

Το έντεχνο τραγούδι συναντά το λαϊκό δημιουργώντας μια γέφυρα ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα.

21.00| Θέατρο Γκράβας

#pamegravaMusicFest

Συναυλία με τους Λάμδα, Kadinelia και Φώτη Σιώτα

Λάμδα

Με ετερόκλητες μουσικές καταβολές, οι ΛΑΜΔΑ θέτουν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος να μην τις «παντρέψουν» επιδεικτικά, αλλά να αναζητήσουν ένα σημείο που όλες αυτές οι μουσικές θα συνυπάρχουν δημιουργώντας μια ξεχωριστή συναυλιακή εμπειρία.

Kadinelia

Από την παράδοση της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο, το world acoustic ντουέτο του Θανάση Ζήκα και της Εύης Σεϊτανίδου δίνει νέο χαρακτήρα στα διαχρονικά ακούσματα της χώρας μας μέσα από τις χαρισματικές κιθαριστικές μελωδίες και το αρμονικό τραγούδι των δύο μουσικών.

Φώτης Σιώτας

Στην καρδιά του συναυλιακού καλοκαιριού, ο Φώτης Σιώτας μας καλεί να μοιραστούμε μουσική και ιστορίες κάτω από τον ουρανό της Αθήνας. Με όχημα το νέο του δίσκο «Δύο Λάθη», ενορχηστρώνει με τη μπάντα του ένα διαφορετικό λαϊκό άκουσμα με αναφορές στην παγκόσμια folk τραγουδοποιΐα και διασκευές που έχουμε αγαπήσει.

Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022



21.00| Θέατρο Γκράβας

#pamegravaMusicFest

Συναυλία με τους Τheodore, Whereswilder, Sillyboy’s Ghost Relatives

Theodore

Λίγο μετά την κυκλοφορία του τέταρτου προσωπικού του album “The Voyage”, με ανανεωμένη μπάντα και διάθεση, ο Theodore μας καλεί σε ένα μουσικό ταξίδι στο διάστημα με αφετηρία την καρδιά της Αθήνας.

Whereswilder

Οι Whereswilder μας καλούν να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε σε μια βραδιά με soft και psychedelic rock, soul, funk και old school ήχους από το νέο τους album και όχι μόνο.

Sillyboy’s Ghost Relatives

Λίγο μετά την κυκλοφορία του νέου του υλικού την περασμένη άνοιξη, ο Αθηναίος μουσικός και παραγωγός Χαραλαμπος Κουτράρας, μαζί με την μπάντα, φέρνουν φρέσκο ήχο με ατμοσφαιρικές κιθάρες να αναμειγνύονται με retro-pop synths.

Τρίτη 12 Ιουλίου 2022

21.00| Θέατρο Γκράβας

#pamegravaMusicFest

Συναυλία με τους Dzingovic, Sophie Lies

Dzingovic

Με γλυκές μελωδίες και πλούσιες ενορχηστρώσεις, ταξιδιάρικη ατμόσφαιρα και συναισθηματικούς στίχους, ο Θανάσης Dzingovic ετοιμάζει ένα live με ονειρική διάθεση.

Sophie Lies

Αγαπημένα μας τραγούδια όμορφα διασκευασμένα, μελωδικός ήχος και λιτές ενορχηστρώσεις, θα συναντήσουν τα τραγούδια της Sophie Lies όπως τα «Μεγάλα Παιδιά», συνομιλώντας μουσικά και συναισθηματικά με τους ανθρώπους που θα βρεθούν γύρω της, κάτω και πάνω από τη σκηνή.

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Το πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέυ» του Joe Osborne

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώργου Λιβανού από την ομάδα Θεατρίνων Θεατές.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Λιβανός, Γιάννης Τσιώμου, Μάνος Χατζηγεωργίου, Αγάπη Μανουρά, Μαρία Δρακοπούλου, Σωτήρης Αντωνίου, Γιώργος Καρατζάς.

Συμμετέχουν: Καίτη Ιμπροχώρη και Στάθης Παναγιωτίδης

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2022

20.30| Θέατρο Κολωνού

«Ειρήνη» του Αριστοφάνη

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια από την ομάδα The Young Quill. Μια σκηνική συνάντηση θεάτρου, χορού και τραγουδιού.

21.00| Πλατεία Αγ. Ελευθερίου

Συναυλία με τη Μαρίνα Βλαχάκη και τον Γιώργο Γερολυμάτο

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022

21.00| Πλατεία Πλυτά, Παγκράτι

Συναυλία με το συγκρότημα Μεσογειακή Μπάντα

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Οι Άγγελοι της Σμύρνης»

Η συγγραφέας Διδώ Σωτηρίου, η φωτογράφος Νέλλη Σουγιουλτζόγλου και η στιχουργός Ευτυχία Παπαγιαννοπούλου συναντιούνται επί σκηνής με την ερμηνεύτρια Ζωή Παπαδοπούλου και πλέκουν μια μουσική παράσταση με κείμενα, προβολές και τραγούδια.

Σάββατο 16 Ιουλίου 2022

21.00| Θέατρο Κολωνού

Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων με τους φιναλίστ του 15ου Πανελλήνιου Masterclass Διεύθυνσης Ορχήστρας

Συμμετέχουν οι νέοι σολίστ: Ηλίας Γυφτονικολός, Ιωάννης Νικολής, Παναγιώτα Πολυζωίδου και Αντώνης Κορδοπάνης.

Κυριακή 17 Ιουλίου 2022

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Παληές Ιστορίες Και Συγκινήσεις που μοιάζουν Σήμερα Ανοησίες»

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Σταύρου Στάγκου.

Ένα έργο-ντοκουμέντο, που με αφορμή την «διαδρομή» του ελληνισμού της Ανατολικής Ρωμυλίας στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας, θίγει το θέμα της εθνικής ταυτότητας. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώτα Φέστα, Χάρης Μαυρουδής και Δημήτρης Αποστολόπουλος

21.00| Σταθμός μετρό Πανόρμου

Fabulous VI – “A Blast From The Past”

Ένα ξέφρενο πάρτι, όπου αγαπημένες ελληνικές επιτυχίες συμπορεύονται με διαχρονικά ξένα κομμάτια, σε ένα non stop, ευχάριστο, με σαφείς rock «πινελιές» πρόγραμμα.

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022

20.30| Θέατρο Κολωνού

«Ο αργαλειός της Ανατολής»

Θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια σε κείμενο- σκηνοθεσία Δημήτρη Πιέτρη από την ομάδα «Εργαστήριο Ονείρου».

Μέσα από την τέχνη του αργαλειού επαναπροσδιορίζουμε τις αξίες μας, τη σημασία της συνεργασίας, καθώς και τα ήθη και τα έθιμα της χώρας μας.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Μαρία Καμακάρη, Ειρήνη Βασιλοπούλου, Άρης Μακρής Δημήτρης Πιέτρης, Τόνια Παπαδάκη.

Τρίτη 19 Ιουλίου 2022

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Αχ χελιδόνι μου»: 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή

Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων και τη Μπέττυ Χαρλαύτη, αφιερωμένη στα τραγούδια του μεγάλου ποιητή και στιχουργού Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Τετάρτη 20 Ιουλίου 2022

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Αστέρι μου, Φεγγάρι μου»

Μουσική βραδιά, με την καλλιτεχνική σφραγίδα του Στέφανου Κορκολή και της Σοφίας Μανουσάκη, εμπνευσμένη από το έργο των Μίκη και Γιάννη Θεοδωράκη.

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Mάρω Θεοδωράκη

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022

21.00| Πλατεία Αγ. Ελευθερίου, Αχαρνών

«Δυο φίλοι από παλιά»

Συναυλία με τον Χρήστο Παπαδόπουλο (από Τα Παιδιά από την Πάτρα) και το Γιώργο Σαρρή (από τους Ζιγκ Ζαγκ).

Οι δύο καλλιτέχνες, φίλοι και συνεργάτες μεταξύ τους, συναντιούνται και πάλι για να παρουσιάσουν τα τραγούδια του, που σημάδεψαν ολόκληρες γενιές από το 1980 μέχρι σήμερα.

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Συλλέκτης Αγγέλων»

Θεατρική παράσταση από το «Θέατρο της Μεσογείου» σε κείμενα- σκηνοθεσία Αλμπέρτο Εσκενάζη, αφιερωμένη στην επέτειο των 100 χρόνων από την Μικρασιατική Καταστροφή.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Αλμπέρτο Εσκενάζη, Λουκία Παπαδάκη

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2022

21.00| Πλατεία Αγ. Μαρίνας, Θησείο

«Τι γλυκό να σ’ αγαπούν»

Συναυλία με το μουσικό σχήμα «ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ»

Μια αισθαντική μουσική πρόταση από το μουσικό σχήμα «ΟΛΟΙ ΠΑΡΟΝΤΕΣ» με την Έλενα Γιώργου και τον Γιάννη Αργυρόπουλο γεμάτη αγάπη και όμορφες μουσικές αναμνήσεις από φως και αρώματα καλοκαιριού.

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Νέα απ’ τον Θερβάντες»

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού.

Τέσσερα κωμικά μονόπρακτα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες παρουσιάζονται σε ενιαία παράσταση για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

Παίζουν οι ηθοποιοί: Κατερίνα Μπιλάλη, Κωνσταντίνος Κυριακού, Βίλη Σωτηροπούλου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Γιώτα Τσιότσκα, Λευτέρης Παπακώστας και Στεφανία Γώγου.

Σάββατο 23 Ιουλίου 2022

21.00| Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων

«Σσς! Η Αθήνα Κοιμάται..»

Site Specific Theatre Performance από την ομάδα Μπιπ

21.00| Θέατρο Κολωνού

Συναυλία με την Μαρία Παπαγεωργίου

Κυριακή 24 Ιουλίου 2022

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Το καρέ του έρωτα»

Θεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώργου Φρατζεσκάκη

Κωμωδία που μας μεταφέρει στη δεκαετία του ’70 και προκαλεί στον θεατή αβίαστο γέλιο, προβληματισμό αλλά και νοσταλγία.

Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022



21.00| Θέατρο Κολωνού

«Τα άνθη της καταστροφής»

Μουσικοθεατρική παράσταση σε σκηνοθεσία Ρουμπίνης Μοσχοχωρίτη, αφιέρωμα στη μουσική και τα τραγούδια, τον ήχο και τον λόγο της Μικράς Ασίας.

Ο τραγουδιστής Γιάννης Διονυσίου, μαζί με τους ηθοποιούς Δανάη Λουκάκη και Σόλωνα Τσούνη, με τη συνοδεία ορχήστρας κλασικών και παραδοσιακών οργάνων και όχημα γνωστά τραγούδια σε μία νέα ενορχηστρωτική ματιά του Θοδωρή Λεμπέση σε κείμενα της Ευγενίας Μαραγκού.

21.00| Πλατεία Αγίου Ελευθερίου Αχαρνών

Συναυλία με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων

Τρίτη 26 Ιουλίου 2022

21.00| Γήπεδο Ελληνορώσων

Συναυλία με τον Ορφέα Περίδη

Ένα πλήθος από ηχοχρώματα και ρυθμούς, σαν φωτοβολίδα να «σκάνε», μεταφέρουν εκρηκτικά τις νύχτες μας από την Ανατολή ως την Δύση.

Συμμετέχει η Σουσάνα Τρυφιάτη.

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

21.00| Γήπεδο Ελληνορώσων

Συναυλία με τον Δημήτρη Ζερβουδάκη

Ο αγαπημένος τραγουδοποιός και ερμηνευτής από την Θεσσαλονίκη, θα συναντήσει ξανά το αθηναϊκό κοινό στην καρδιά του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας μια συναυλία με τραγούδια από το προσωπικό του ρεπερτόριο.

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Οι Παστρικές»

Μουσικοθεατρική παράσταση από το Θέατρο Τέχνης σε κείμενο- σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη με αυθεντικά σμυρνέικα, αλλά και πρωτότυπα τραγούδια.

Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022

20:39| Γήπεδο Ελληνορώσων

«Ο γύρος του κόσμου σε 80 μέρες»: Ο Καραγκιόζης συναντά τον Βερν!

O σκιοπαίκτης και σκηνοθέτης Ηλίας Καρελλάς εμπνέεται από το κλασικό μυθιστόρημα του Ιουλίου Βερν και δημιουργεί ένα πρωτότυπο έργο με πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη. Πίσω από το μπερντέ δίνει ζωή με τη φωνή του στους χαρακτήρες του έργου, ενώ τη δισδιάστατη σύμβαση «σπάει» με την παρουσία της η αγαπημένη μπάντα των Burger Project, που γίνεται μουσικός συνοδοιπόρος του Καραγκιόζη και της παρέας του, παίζοντας ανατρεπτική μουσική και ξεχωριστές διασκευές από όλον τον κόσμο.

Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022

21.00| Γήπεδο Ελληνορώσων

Swinging with the Athens Big Band!

Συναυλία με τη Big Band Δήμου Αθηναίων

Σάββατο 30 Ιουλίου 2022

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Ο θάνατος του Ιβάν Ιλίτς»

Θεατρική μεταφορά του έργου του Λέοντος Τολστόι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη.

Οι ηθοποιοί Γιώργος Γαλίτης και Θανάσης Κουρλαμπάς ενσαρκώνουν όλους τους ρόλους της νουβέλας σ’ ένα θεατρικό παιχνίδι, το οποίο αντιμάχοντας τον τίτλο, σφύζει από ζωή.

Κυριακή 31 Ιουλίου 2022

21.00| Θέατρο Κολωνού

«Όνειρο ήταν μα δεν το λησμονάμε»

Συναυλία – αφιέρωμα στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική Καταστροφή με τη Δημοτική Αθηναϊκή Χορωδία & Μαντολινάτα «Ο Διονύσιος Λαυράγκας» και τη Δημοτική Αθηναϊκή Εστουντιαντίνα Σμύρνης και Κωνσταντινουπόλεως «Ο Παναγής Βαϊνδιρλής – Τα Πολιτάκια».

Συμμετέχουν ο Μπάμπης Τσέρτος, η Άννα Ματσούκα, η Θέλμα Καραγιάννη και η Νατάσα Χριστοφιλάκη

Διευθύνσεις:

Θέατρο Κολωνού

Ιωαννίνων & Καπανέως, Κολωνός

Πρόσβαση στο θέατρο Κολωνού:

Γραμμή Μετρό 2: στάση Σεπόλια & στάση Σταθμός Λαρίσης

Λεωφορειακές γραμμές: 057 (στάσεις Καλλιπόλεως, Ηλέκτρας), Α13 (στάση Αρμονία), Α10 και Β10 (στάση Δομοκού)

Γραμμή Τρόλεϊ: 12 (στάση Αρμονία) & 1 (στάση Δομοκού)

Θέατρο Γκράβας

Ταϋγέτου 60, Γκράβα

Πρόσβαση στο θέατρο Γκράβας:

Γραμμή Μετρό 1: στάση Κάτω Πατήσια

Λεωφορειακές γραμμές: 054 (στάση Σχολεία Γκράβας), 608 (στάση Αγ. Λουκάς), 622 (στάση Ταϋγέτου) & Α8 (στάση Αγ. Λουκάς)

Γραμμές Τρόλεϊ: 3, 5 & 11 (στάση Αγ. Λουκάς)

Κήπος Κέντρου Τεχνών Δήμου Αθηναίων

Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας

Κεντρική Βιβλιοθήκη Δήμου Αθηναίων

Δομοκού 2, Σταθμός Λαρίσης

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» Δήμου Αθηναίων

Ηρακλειδών 66 & Θεσσαλονίκης, Θησείο

Γήπεδο Ελληνορώσων

Βλάχου & Εφταλιώτη, Ελληνορώσων

Γήπεδο Κονίστρας, Πετράλωνα

Κυμαίων & Δημοφόντως, Πετράλωνα