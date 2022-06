10χρονος σε πηγάδι – Ινδία: Αίσιο τέλος για το κωφάλαλο αγόρι

Τα σωστικά συνεργεία κατάφεραν να σώσουν χθες, Τρίτη, το βράδυ, το κωφάλαλο αγόρι που είχε εγκλωβιστεί για τέσσερις ημέρες σε πηγάδι 24 μέτρων, στην Ινδία. Το 10χρονο παιδί, που ονομάζεται Ραχούλ Σάχου, έπεσε την Παρασκευή σε πολύ στενό πηγάδι βάθους 24 μέτρων καθώς έπαιζε στην πίσω αυλή του σπιτιού του στο κρατίδιο Τσατίσγκαρ στην κεντρική Ινδία. Το αγόρι «διασώθηκε με πλήρη ασφάλεια χάρη στις προσευχές όλων και στις ακούραστες προσπάθειες της ομάδας διάσωσης», σημειώνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Μπουπές Μπάγελ. Ο Ραχούλ Σάχου «είναι ζωντανός, αλλά αδύναμος» και «διακομίσθηκε επειγόντως σε νοσοκομείο» σε γειτονική περιοχή, δήλωσε παράλληλα σε δημοσιογράφους ο επικεφαλής των τοπικών αρχών Τζιτέντρα Σούκλα. «Ένα φίδι εντοπίστηκε στο πηγάδι, αλλά το αγόρι έδειξε απαράμιλλο θάρρος, διατηρώντας την ψυχραιμία του κατά τη διάρκεια της επιχείρησης», πρόσθεσε.

"Rahul Sahu was successfully rescued after a 104-hour long operation. I congratulate all those who were involved in this rescue operation. The child is in good health condition": Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel in Delhi (ANI) pic.twitter.com/OIk70IrVtA — NDTV (@ndtv) June 15, 2022

Χωματουργικά μηχανήματα και γερανοί βοήθησαν στην διάνοιξη σήραγγας δίπλα στο πηγάδι, με τη βοήθεια στρατιωτικών. Η κακοκαιρία, αλλά και τα φίδια και οι σκορπιοί, όπως και το πολύ σκληρό πέτρωμα εμπόδισαν τις εργασίες διάνοιξης της σήραγγας και καθυστέρησαν τις προσπάθειες διάσωσης, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Finally! After 104 hour-long operations, #RahulSahu, an 11-year-old boy from #Chhattisgarh was finally rescued from the 80-feet-deep borewell pit he fell into at Janjgir Champa district. pic.twitter.com/d7nGuekMKu — Mirror Now (@MirrorNow) June 15, 2022

Κάμερα παρακολουθούσε τις κινήσεις του 10χρονου στο πηγάδι

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης χρησιμοποιήθηκε κάμερα για να παρακολουθούνται η κατάσταση και οι κινήσεις του παιδιού, δήλωσε επίσης ο Βιτζάι Αγκράουαλ, ο επικεφαλής της αστυνομίας της περιφέρειας Τζάντζγκιρ, από το μέρος στο οποίο σημειώθηκε το ατύχημα.

Συχνά σημειώνονται δυστυχήματα με μικρά παιδιά στα πηγάδια που βρίσκονται σε αγροτικά χωριά της Ινδίας. Το 2019 στο κρατίδιο Πεντζάμπ, στο βόρειο τμήμα της χώρας, ένα 2χρονο παιδάκι πέθανε σε πηγάδι, έπειτα από άκαρπες προσπάθειες τεσσάρων ημερών για τη διάσωσή του. Ωστόσο, την ίδια χρονιά, ένα άλλο παιδάκι, ενάμισι έτους, σώθηκε στο γειτονικό κρατίδιο Χαριάνα, μετά τον εγκλωβισμό του για δύο ημέρες επίσης σε πηγάδι.