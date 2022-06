Ακάρ επεισόδιο: “Επίτηδες το έκανε”, λέει ο Λοβέρδος

Το «σόου» προκλητικότητας από τον Τούρκο υπουργός Άμυνας, Χουλουσί Ακάρ, περιέγραψε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος μαζί με τους βουλευτές Σπήλιο Λιβανό και Μανούσο Βολουδάκη από τη ΝΔ και την Θεοδώρα Τζάκρη από τον ΣΥΡΙΖΑ ήταν παρόντες στο επεισόδιο, στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη. Όπως τόνισε ο κ.Λοβέρδος μιλώντας στο Mega, o Τούρκος υπουργός Άμυνας μέτετρεψε τη συζήτηση σε ελληνοτουρκικό ζήτημα, κάτι που δεν είθισται, υπογράμμισε, από την πολυετή του εμπειρία σε αυτού του είδους τις συνελεύσεις.

«Ήταν μία απρεπής προβοκατόρικη συμπεριφορά του Τούρκου υπουργού Άμυνας. Ο κύριος Χουλουσί Ακάρ μετέτρεψε, ως μη όφειλε, μία πολυμερή συνάντηση ΝΑΤΟϊκών επιτροπών σε ελληνοτουρκική συζήτηση. Αυτό δεν γίνεται. Είμαι πολλά χρόνια μέλος αυτής της συνέλευσης, έχω ακούσει πάρα πολλούς υπουργούς Άμυνας», δήλωσε ο κ.Λοβέρδος. Όπως τόνισε, ακόμη, ο βουλευτής, η αρχική τοποθέτηση του Χουλουσί Ακάρ ήταν στα αγγλικά και έπειτα συνέχισε στα τουρκικά.

Ο κ.Λοβέρδος έκανε λόγο και για απρέπεια από πλευράς Ακάρ. «Όταν ήρθε η σειρά μου να πάρω τον λόγο, σταμάτησε τη συζήτηση, σηκώθηκε όρθιος, κατέβηκε από το βήμα λέγοντας ότι πολλοί Έλληνες έχουν μιλήσει και πως θα πρέπει να φύγει για τις Βρυξέλλες. Παρότι έπρεπε να φύγει για Βρυξέλλες, έμεινε στο χώρο του ξενοδοχείου που γινόταν η συνάντηση επί 1,5 ώρα. Σταμάτησε με βίαιο τρόπο τη συζήτηση που άνοιξε αυτός. Ο Ακάρ το έκανε επίτηδες, το έκανε με απρέπεια. Φυσικά πήρε τις απαντήσεις που του αρμόζουν», δήλωσε.

Με την φράση «αρκετούς Έλληνες άκουσα» αποχώρησε ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χολουσί Ακάρ από την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ,που πραγματοποιείται στην Κωνσταντινούπολη, μετά από το πρωτοφανές επεισόδιο που προκάλεσε θέτοντας ζήτημα αποστρατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου και κατηγορώντας την Ελλάδα για υπόθαλψη τρομοκρατών. Ο υπουργός Άμυνας της Τουρκίας Χουλουσί Ακάρ επιχείρησε να μετατρέψει την συνεδρίαση της διακοινοβουλευτικής επιτροπής του ΝΑΤΟ σε βήμα προβολής των παράλογων τουρκικών αιτιάσεων.

Ο κ. Ακάρ ανέπτυξε όλη την τουρκική ατζέντα κατηγορώντας την Ελλάδα για παραβίαση όλων των συνθηκών, απαιτώντας και πάλι την αποστρατικοποίηση των νησιών του Αιγαίου ενώ επανέφερε τον παλιό τουρκικό ισχυρισμό πως στο Λαύριο υπάρχουν στρατόπεδα εκπαίδευσης (Κούρδων) τρομοκρατών.

