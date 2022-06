Χολέρα Μαριούπολη – Ουκρανία: Δραματική προειδοποίηση του δημάρχου

Σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, περίπου 100.000 άνθρωποι έχουν απομείνει στη Μαριούπολη, που πριν από τον πόλεμο αριθμούσε περίπου 430.000 κατοίκους αλλά τώρα έχει μετατραπεί σε ερημότοπο. Ο δήμαρχος, που τον περασμένο μήνα είπε ότι οι ρωσικοί βομβαρδισμοί μετέτρεψαν τη Μαριούπολη σε «μεσαιωνικό γκέτο», είπε ότι οι κάτοικοι αναγκάζονταν να πίνουν νερό από τα πηγάδια επειδή η πόλη δεν έχει πλέον τρεχούμενο νερό ενώ και το αποχετευτικό δίκτυο δεν λειτουργεί. Ζήτησε από τα Ηνωμένα Έθνη και τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού να βοηθήσουν στο άνοιγμα ενός ανθρωπιστικού διαδρόμου για να φύγουν από την πόλη όσοι το επιθυμούν. Σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, στη Μαριούπολη δεν υπάρχει πλέον ηλεκτρικό ρεύμα, ούτε φυσικό αέριο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποίησε τον περασμένο μήνα ότι υπήρχε πιθανότητα να ξεσπάσει χολέρα στη Μαριούπολη. Νωρίτερα, το υπουργείο Άμυνας της Μεγάλης Βρετανίας εκτίμησε επίσης ότι υπάρχει τέτοιος κίνδυνος, επειδή οι ιατρικές υπηρεσίες καταρρέουν. Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν τις δηλώσεις του Μποϊτσένκο ή τις εκτιμήσεις του Λονδίνου.

