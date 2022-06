Επέκταση ωραρίου σε νηπιαγωγεία και δημοτικά: Πώς θα εφαρμοστεί

Με ελεύθερη πρόσβαση για όλες τις οικογένειες και χωρίς κανένα κριτήριο, με εμπλουτισμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων έως τις 5:30 το απόγευμα, σε περίπου 5.000 τμήματα νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων σε όλη τη χώρα θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο του 2022 η επέκταση του ωραρίου που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πλάνο του υπουργείου για την εφαρμογή της επέκτασης ωραρίου περιλαμβάνει τα εξής:

Νηπιαγωγεία και Δημοτικά θα λειτουργούν έως τις 5:30 το απόγευμα

Η πρόσβαση των μαθητών θα είναι ελεύθερη, χωρίς κριτήρια

Θα γίνει πρόσληψη 3.000 νηπιαγωγών και δασκάλων

Η επέκταση θα εφαρμοστεί από τον Σεπτέμβριο του 2022

Θα εφαρμοστεί στο 50% των ολοήμερων τμημάτων, δηλαδή σε 5.000 τμήματα σε όλη τη χώρα

Η επέκταση του ωραρίου θα περιλαμβάνει την ποιοτική αναβάθμιση του προγράμματος με δραστηριότητες όπως τέχνη και μουσική.

Η στόχευση της επέκτασης είναι διπλή: Εμπλουτισμός του προγράμματος διδασκαλίας και διευκόλυνση των γονέων των μικρών παιδιών.

Το μέτρο λαμβάνεται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του “εθνικού και υπαρξιακού” -όπως το χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός- δημογραφικού ζητήματος.

Η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, εξήγησε κατά την ομιλία της στο Συνέδριο “Δημογραφικό – Η μεγάλη Πρόκληση” που διοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting, πώς θα εφαρμοστεί το μέτρο. Ανέφερε ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, ο μαθητικός πληθυσμός -και συγκεκριμένα οι μαθητές που εγγράφονται στην Α’ Δημοτικού- έχει μειωθεί κατά 17% την τελευταία πενταετία.

Ανακοίνωσε ότι η επέκταση του ωραρίου έως τις 5:30 το απόγευμα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά θα εφαρμοστεί πιλοτικά από τον Σεπτέμβριο. Στόχος είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας μέσω δημιουργικών δράσεων και η διευκόλυνση των οικογενειών.