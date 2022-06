Λεβαντόφκι Μπαρτσελόνα – μεταγραφή: «Δεν φεύγω λόγω χρημάτων»

Οριστική είναι η απόφαση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι να αποχωρήσει από τη Μπάγερν Μονάχου, καθώς ο Πολωνός σούπερ-σταρ το δήλωσε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο. «Κάτι έσβησε μέσα μου. Και αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Θέλω περισσότερα συναισθήματα στη ζωή μου» παραδέχθηκε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο πολωνικό “Onet”, ανοίγοντας πλέον και επίσημα την πόρτα της εξόδου από την Μπάγερν Μονάχου.

Ο αρχηγός της Εθνικής Πολωνίας έριξε τους «τίτλους τέλους» με τους Βαυαρούς, αλλά ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το πότε. Όταν πριν λίγες μέρες ο κορυφαίος στράικερ του κόσμου ανακοίνωσε στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής ομάδας ότι δεν μπορούσε να φανταστεί να παίζει κι άλλο στο Μόναχο, ο κόσμος του ποδοσφαίρου… «πήρε φωτιά». Τώρα ο Λεβαντόφσκι, στο podcast “WojewódzkiKędzierski”, είπε ακόμη περισσότερα. «Ένα είναι σίγουρο για σήμερα. Η ιστορία μου με την Μπάγερν τελείωσε. Άλλωστε, δεν μπορώ να φανταστώ τι έχει συμβεί τους τελευταίους μήνες της κατά τ’ άλλα καλής συνεργασίας μου με το σύλλογο». Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι συγκλόνισε με τη δήλωσή του τον χώρο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.

🚨Robert Lewandowski: “No he barajado ninguna otra oferta que no sea la del Barça. Tengo claro que quiero irme del Bayern de Múnich”

El polaco no puede dejarlo más claro pic.twitter.com/CVaTBStywf

