Τζόνσον πρόταση μομφής: “Χαστούκι” στον πρωθυπουργό λόγω Partygate

Πρόταση μομφής κατά του Μπόρις Τζόνσον ανακοίνωσε η Επιτροπή 1922

Ο βουλευτής Sir Graham Brady δήλωσε: «Το όριο του 15% του κοινοβουλευτικού κόμματος που ζητά ψήφο εμπιστοσύνης στον αρχηγό του Συντηρητικού Κόμματος έχει ξεπεραστεί.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, θα διεξαχθεί ψηφοφορία μεταξύ 18:00 και 20:00 σήμερα Δευτέρα 6 Ιουνίου».

Well they have finally done it. What ever happens @BorisJohnson is damaged by this. Good innit. pic.twitter.com/dIfbUGO3ia

— Mark Lancaster 💙 (@marmiteboy) June 6, 2022