Doodle Google σήμερα: Ο άνθρωπος που εφηύρε τη μηχανή espresso

Τον εφευρέτη Angelo Moriondo τιμά η Google αφιερώνοντάς του το σημερινό doodle. Ο Moriondo γεννήθηκε σαν σήμερα στις 6 Ιουνίου του 1851 και σε ηλικία 33 ετών το 1884 κατοχύρωσε το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για την πρώτη μηχανή espresso. Ο ίδιος καταγόταν από επιχειρηματική οικογένεια. Ο παππούς του είχε ιδρύσει μια εταιρεία παραγωγής λικέρ που συνέχισε ο πατέρας του. Εκείνος με τη σειρά του αργότερα ίδρυσε μαζί με τον αδελφό και τον ξάδελφό του τη γνωστή εταιρεία σοκολάτας «Moriondo and Gariglio».

Ο Angelo ακολούθησε τα βήματα της οικογένειας και αγόρασε το Grand-Hotel Ligure στην Piazza Carlo Felice και το American Bar στη Galleria Nazionale της Via Roma. Το 1884 έφτασε στην Γενική Έκθεση του Τορίνο όπου και παρουσίασε την επαναστατική για την εποχή εφεύρεσή του, για την παραγωγή καφέ espresso. Το απονεμήθηκε το χάλκινο μετάλλιο.

Start off the week strong with today's #GoogleDoodle celebrating the birthday of Angelo Moriondo, the Italian inventor who patented the world’s first known espresso machine ☕

Τη μηχανή κατασκεύασε ένας μηχανικός, ο Martina, που εργαζόταν υπό την άμεση επίβλεψη του εφευρέτη. Η πρώτη αυτή μηχανή για καφέ espresso στη συνέχεια επικυρώθηκε με διεθνές δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, αφού κατοχυρώθηκε στο Παρίσι στις 23 Οκτωβρίου 1885. Ο τίτλος που έλαβε ήταν «Νέες μηχανές ατμού για την οικονομική και στιγμιαία παρασκευή ροφημάτων καφέ, μέθοδος A. Moriondo».

Τα επόμενα χρόνια, ο Moriondo συνέχισε να βελτιώνει την εφεύρεσή του. Ωστόσο, ποτέ δεν την έφτασε σε μαζική βιομηχανική παραγωγή. Περιορίστηκε στην κατασκευή λίγων χειροποίητων μηχανών που συντηρούσε στις εγκαταστάσεις του.

Once upon a time, in 19th century Italy, coffee was the hottest item around. Unfortunately, brewing methods required customers to wait over five minutes to get their drink. Enter Angelo Moriondo, the man who patented the first known espresso machine. #HBDFatherOfEspressoMachine pic.twitter.com/WdIhyt1kmv

