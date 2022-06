Ναδάλ Ρολάντ Γκαρός: «Σημαίνει πολλά για μένα να συνεχίζω στα 36 μου»

O Ράφα Ναδάλ έγραψε ιστορία για ακόμη μια φορά στο Παρίσι. Έφτασε στους 14 τίτλους στο Roland Garros και τα 22 Grand Slam έχοντας πλέον +2 από τον Ρότζερ Φέντερερ και τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Παρά τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί από το πρωί ότι ο τελικός θα ήταν το τελευταίο του παιχνίδι στην τεράστια καριέρα εκείνος αφού αποθεώθηκε από τους Γάλλους σημείωσε πως συνεχίζει και είναι περήφανος που παίζει στα 36 σε τόσο ανταγωνιστικό επίπεδο.

«Πρώτα να πω στον Κάσπερ ότι είναι απολαυστικό να παίζω μαζί σου. Συγχαρητήρια για όσα έχεις πετύχει στην καριέρα σου και ειδικά αυτές τις δύο εβδομάδες. Κάνετε σπουδαία δουλειά με την ομάδα σου. Ενα ευχαριστώ σε όλη την ομάδα και την οικογένειά μου.

Συμβαίνουν απίθανα πράγματα φέτος χάρη σε εσάς. Ειδικά στις δύσκολες στιγμές των τραυματισμών, αν δεν είχα την υποστήριξή σας, δεν θα είχε γίνει τίποτα και θα είχα σταματήσει πολύ νωρίτερα. Είναι το καλύτερο τουρνουά του κόσμου για μένα. Για μένα είχα περίεργα συναισθήματα όλο αυτό το διάστημα. Δεν πίστευα ότι θα είμαι ανταγωνιστικός στα 36 μου. Σημαίνει πολλά για μένα για να συνεχίζω να παίζω. Ευχαριστώ πολύ».

Εν συνεχεία ο Ράφα έκανε δηλώσεις και on-court στον Ματς Βιλάντερ και την Μπάρμπαρα Σετ. «Αν δεν το πίστευα, δεν θα ήμουν εδώ. Αν και η προετοιμασία μου φέτος δεν ήταν η ιδανική. Το πρόβλημα στο πόδι μου είναι μόνιμο, όμως τα πράγματα στην Ρώμη έγιναν πολύ δύσκολα. Πόσες ενέσεις έκανα στο φετινό Roland Garros; Πραγματικά, δεν θυμάμαι…»

King of Clay x 14 👑@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022