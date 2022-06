Μακελειό στις ΗΠΑ: Ένοπλος εισέβαλε σε νοσοκομείο στην Τούλσα, της Οκλαχόμα

Άνδρας με τουφέκι και πιστόλι, ηλικίας μεταξύ 35 και 40 ετών, σκότωσε 4 ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς μέσα σε νοσοκομείο στην Τούλσα, στην Οκλαχόμα. Στη συνέχεια αυτοκτόνησε, ανακοίνωσε η αστυνομία, διαβεβαιώνοντας ότι η ταχεία επέμβαση των ανδρών της συνέβαλε να αποτραπεί ο κίνδυνος να θρηνηθούν περισσότερα θύματα. Αστυνομικοί έφθασαν στον χώρο του νοσοκομείου Σεντ Φράνσις τρία λεπτά αφού έλαβαν κλήση για πυρά και ακολούθησαν τον ήχο των εκπυρσοκροτήσεων ως τον δεύτερο όροφο του κτιρίου Νάταλι, διευκρίνισε ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τούλσα, ο Έρικ Νταλγκλίς, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Εντόπισαν θύματα και τον ύποπτο πέντε λεπτά αργότερα, πρόσθεσε ο κ. Νταλγκλίς.

Ο τρόπος που αντιδρά η αμερικανική αστυνομία στα συμβάντα του είδους μπήκε στο μικροσκόπιο μετά το μακελειό σε σχολείο στην πόλη Ουβάλντε της πολιτείας Τέξας, όπου δεκαοκτάχρονος σκότωσε 19 μικρούς μαθητές και μικρές μαθήτριες και δύο δασκάλες προτού σκοτωθεί και ο ίδιος από πυρά ομάδας επέμβασης της συνοριοφυλακής, σχεδόν μία ώρα αφού άρχισε να εκτυλίσσεται η τραγωδία. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν οι αστυνομικοί έκαναν νέα εκπαίδευση, ή αν είχαν στο μυαλό τους τι συνέβη στην Ουβάλντε, ο κ. Νταλγκλίς περιορίστηκε να πει «νομίζω πως αυτό είναι ακόμα νωπό στα μυαλά των πάντων».

I’m here at Memorial High School in Tulsa where police have set up the high school as a reunification center after a gunman killed multiple people at a medical center pic.twitter.com/Fcu56zW7Nk

— Nathan J. Fish (@PhotoJFish) June 2, 2022