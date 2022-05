Ελληνικά τεθωρακισμένα στην Ουκρανία: Ποιο το κέρδος από τη συμφωνία

Σημαντική είδηση για την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας, μέσω της ταυτόχρονης αποστολής αμυντικού υλικού στην Ουκρανία, έβγαλαν οι δηλώσεις που έκανε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, μετά τη σημερινή του συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Σολτς, το Βερολίνο συμφώνησε να προχωρήσει με την Αθήνα σε μια συνεργασία ανάλογη με αυτήν της Γερμανίας με την Τσεχία, στο πλαίσιο της οποίας η τελευταία παραδίδει στην Ουκρανία τεθωρακισμένα από το απόθεμα του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας, τα οποία κατόπιν αντικαθίστανται με αντίστοιχα γερμανικά εξοπλιστικά συστήματα.

«Ξέρετε για τις αντίστοιχες, πολύ συγκεκριμένες διευθετήσεις που έχουμε βρει με την Τσεχία. Έχω αποφασίσει τώρα με τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι θέλουμε να κάνουμε το ίδιο με την Ελλάδα, η οποία διαθέτει τέτοιο εξοπλισμό, και θα τους παράσχουμε Γερμανικά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού για το σκοπό αυτό.»

»Αυτό θα συζητηθεί πλέον πολύ συγκεκριμένα μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας μέχρι τέλους και στη συνέχεια μπορεί επίσης να εφαρμοστεί γρήγορα» ανέφερε ο Γερμανός καγκελάριος και πρόσθεσε πως «έχω μιλήσει και με τον Πολωνό συνάδελφό μου για το πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι καλές συμφωνίες που έχουμε με την Τσεχία και οι οποίες ετοιμάζονται τώρα με την Ελλάδα και άλλες μεμονωμένες χώρες, μπορούν να προχωρήσουν και με την Πολωνία. Και οι δύο Θέλουμε να το πετύχουμε αυτό με την καλύτερη, καλή συνεργασία επίσης».

Olaf Scholz announced that Germany will transfer its IFV to Greece and Athens will deliver Soviet-made equipment to Kyiv

Scholz did not specify which IFVs were being referred and how many would be transfered to #Ukraine. #Germany now equipped with Marder (picture) and Puma IFVs. pic.twitter.com/ybPbYuHQmO

— NEXTA (@nexta_tv) May 31, 2022