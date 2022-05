Κηδεία Δάκη: Ποιοι είπαν το “τελευταίο αντίο” στον τραγουδιστή

Το τελευταίο αντίο είπαν φίλοι και συγγενείς στον Δάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών μετά από μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Ο Δάκης γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν έναν χρόνο μετά ξεκινά να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων και παράλληλα ηχογραφεί το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens». Ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα γαλλικά, ιταλικά και αγγλικά. Ενδεικτικά οι επιτυχίες του εκείνης της περιόδου ήταν: Monsieur Cannibal, Tu Veux ou tu veux pas, Mourir ou vivre, Gaston. Μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που του επέτρεπε να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.

Τα πρόσωπα που παρευρέθηκαν στην κηδεία

Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά», όπου η ανταπόκριση του κοινού τον τοποθέτησε γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές εκείνης της εποχής. Συνεργάστηκε με σπουδαίους Έλληνες συνθέτες, πραγματοποίησε πολλές ζωντανές εμφανίσεις, συμμετείχε σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Διεθνή Φεστιβάλ Τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία.

Με τη θλίψη ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους οι δικοί τους άνθρωποι τον αποχαιρέτησαν στο Κοιμητήριο Γλυφάδας. Ανάμεσά τους o Πασχάλης, ο Κώστας Πρέκας, o Mάκης Δελαπόρτας, η Ναλίτα Καρρέρ, η Λουκίλα Καρρέρ, η Ελπίδα, η Σόφη Ζανίνου, o Nίκος Αποστολόπουλος, ο Γιώργος Κατσαρός, η Αλίκη Δανάλη, ο Αργύρης Παπαργυρόπουλος και πολλοί άλλοι.

Δείτε φωτογραφίες από την κηδεία: