Ομοφοβικό παραλήρημα Tik Tok: «Το να είσαι γκέι είναι αρρώστια, χειρότερη κι από καρκίνο»

Σε ακόμη ένα ομοφοβικό παραλήρημα στο TikTok, χρήστης αποκαλεί το να είναι κανείς γκέι «παραμόρφωση» και «χειρότερο κι από καρκίνο». Ο 19χρονος ινφλουένσερ Ράιαν Μπέινε από το Μάντσεστερ μιλούσε τις πρωινές ώρες της Τρίτης με τον χρήστη @77chapo. Ο Chapo ζήτησε από τον Μπένετ να ένα live session, μόνο για να εξαπολύσει μια καταιγιστική ομοφοβική επίθεση ενώ παρακολουθούσαν ζωντανά κάποιοι από τους 31.000 followers του Μπένετ. Ο 77chapo τόνισε πως «δεν είναι γκέι», ενώ ρώτησε τον Μπένετ «αν πιστεύει πς γεννήθηκε γκέι».

«Οπότε πιστεύεις πως γεννήθηκες παραμορφωμένος;» ρώτησε ο Chapo, προς κατάπληξη του Μπένετ. «Αν κάποιος γεννηθεί με διαβήτη, αυτό είναι ασθένεια, είναι ένα πρόβλημα» ακούγεται να του λέει, με τον Μπένετ να του απαντά πως το να γεννηθείς γκέι, δεν είναι αρρώστια. «Είναι χειρότερη αρρώστια από όλες τις αρρώστιες. Είναι χειρότερο κι από καρκίνο. Είναι η χειρότερη ασθένεια, αλλά η πιο εύκολη να θεραπευτεί» συνεχίζει ο ίδιος σε παραληρηματικό ύφος. «Δεν είναι καν αρσενικό – είσαι “ουδέτερο”» συνέχισε ο ίδιος γελώντας για να καταλήξει «άκου Ράιαν, μπορώ να σου πω κάτι; Έχεις ακόμα χρόνο προτού πας στην κόλαση». Το βίντεο με τη συνομιλία που πόσταρε ο Μπένετ στο Twitter έγινε viral, με πολλούς να τον ρωτούν για το πώς νιώθει κι ασφαλώς να καταδικάζουν την επίθεση.

Απομακρύνθηκε από τη θέση του υπαλλήλου ασφαλείας στο Islington Square, επιβεβαίωσε το εμπορικό κέντρο με ανακοίνωσή του. Εκπρόσωπος ανέφερε πως ο Chapo ήταν εξωτερικός συνεργάτης της εταιρείας ασφαλείας CIS Security, η οποία διενεργεί εσωτερική έρευνα για τον υπάλληλό της.

«Είμαστε βαθιά σοκαρισμένοι από τη συμπεριφορά αυτή και καταδικάζουμε με τον πιο ηχηρό τρόπο τις δηλώσεις του εν λόγω ατόμου. Δεσμευόμαστε να συνεργαστούμε με τα αρμόδια όργανα κατά τη διάρκεια της έρευνας αυτής» δήλωσε ο εκπρόσωπος.

In 2022, you’d hope to think that narrow-minded people like “77chapo” on TikTok wouldn’t exist. However, the LGBTQ+ community still faces this disgusting, unwarranted homophobia, purely for being our authentic selves. I’m so proud of who I am, nobody will ever change that. pic.twitter.com/stHayRNbUp

— Ryan Bennett (@ryanjbennett_) May 24, 2022