Ρεάλ Μαδρίτης – Λίβερπουλ Champions League: Από “χρυσό” τα εισιτήρια του τελικού

Απίστευτες τιμές στη «μαύρη αγορά» των εισιτηρίων του αυριανού (28/05) τελικού του Champions League στο Παρίσι, ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Λίβερπουλ. Όπως αναφέρουν ανταποκρίσεις ΜΜΕ από το Παρίσι, η τιμή εισιτηρίου του τελικού του Champions League στη “μαύρη” αγορά, φτάνει έως και 5.000 στο διαδίκτυο. Να σημειωθεί ότι οι κανονικές τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονταν από 50 έως 578 ευρώ.

Να αναφέρουμε ότι το sold out στα εισιτήρια του τελικού ανακοινώθηκε στις 28 Απριλίου, μετά την πώληση των αναμενόμενων 52.000 εισιτηρίων, 20.000 για κάθε ομάδα και 12.000 για το υπόλοιπο κοινό. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν χιλιάδες αιτήματα στα social media, με τα πιο ακριβά εισιτήρια να μεταπωλούνται από πλατφόρμες που ειδικεύονται σε αθλητικές και μουσικές εκδηλώσεις. Σίγουρα, θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πόσο θα κοστίσει ένα “μαγικό χαρτάκι” λίγες ώρες πριν τη “σέντρα” του τελικού, στους δρόμους του Παρισιού.

Liverpool fan and pals conned out of £19,000 after buying 19 fake Champions League final tickets from online touthttps://t.co/XqUa7E1p8M

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) May 27, 2022