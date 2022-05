Τελικός κυπέλλου Τουρκίας 2022: Εικόνες τρόμου πριν τον αγώνα

Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε τον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας και τα πράγματα δεν πήγαν και τόσο καλά, όσα έκαναν οι οπαδοί των Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ, αλλά σίγουρα οι συνθήκες ήταν καλύτερες από ό,τι στην Τουρκία, όπου οι οπαδοί της Καϊσέρισπορ πήγαν με… γιαταγάνια στην Κωνσταντινούπολη για τον τελικό με τη Σίβασπορ.

Οι δύο ομάδες, στις οποίες υπάρχει και ελληνική παρουσία αφού στη μία αγωνίζεται ο Δημήτρης Κολοβέτσιος (Καϊσέρισπορ) και στην άλλη ο Δημήτρης Γούτας (Σίβασπορ) κοντράρονται σήμερα (26/5) στον τελικό του κυπέλλου Τουρκίας και οι οπαδοί τους είναι… έτοιμοι. Αυτοί της Καϊσέρισπορ το «φώναξαν» άλλωστε μέσω των social media, όπου ανέβασαν φωτογραφία που τους δείχνει καθ’ οδόν για την Πόλη φορώντας κουκούλες και έχοντας στα χέρια τους γιαταγάνια. Από εκεί και πέρα, το ότι είναι έτοιμοι για μάχες οι οπαδοί των δύο ομάδων φάνηκε και από τα επεισόδια που έγιναν στην Κωνσταντινούπολη, με την αστυνομία να θέτει υπό έλεγχο την κατάσταση, πάντως, κάποια στιγμή.

